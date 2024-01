Apple puxa o freio em planos de carro autônomo e lançamento fica para 2028

A Apple, após uma década de desenvolvimento em seu projeto de carro elétrico, redirecionou suas ambições, e agora indica um design menos inovador, com a intenção de manter o lançamento de um carro elétrico ainda nessa década. O plano inicial, que visava um carro totalmente autônomo, agora se concentra em um modelo elétrico com funcionalidades mais limitadas, conforme reportou a Bloomberg, na coluna de Mark Gurman.

A data prevista para o lançamento, que continua a ser postergada, agora aponta para 2028, dois anos além do que foi recentemente projetado. Este adiamento e as mudanças no projeto são reflexo dos desafios enfrentados pela empresa em um de seus empreendimentos mais ambiciosos e tumultuados. Desde o início do projeto, nomeado Titan e T172 em 2014, a Apple enfrentou mudanças de liderança, demissões e várias alterações estratégicas.

O projeto do carro, ainda que redefinido, representa uma nova fronteira para a Apple, que busca revitalizar seu crescimento no mercado. No último ano, a empresa lidou com a maturidade do setor de smartphones e uma desaceleração no mercado chinês, sua maior fonte de receitas fora dos EUA.

A empresa de Cupertino, Califórnia, modificou seus planos após concluir que não seria possível, no futuro previsível, completar um veículo com funcionalidades avançadas de autocondução. O foco agora se volta para o desenvolvimento de recursos básicos de assistência ao motorista, alinhados às capacidades atuais da Tesla. O sistema do carro será classificado como Nível 2+, uma redução em relação à tecnologia de Nível 4 inicialmente planejada e que categoriza carros que circulam sozinhos.

A mudança de estratégia é vista internamente como um momento decisivo: a Apple precisa entregar esse produto com expectativas ajustadas ou os executivos podem reconsiderar seriamente a existência do projeto. O design anterior do veículo incluía um sistema que não exigiria intervenção humana em autoestradas em regiões aprovadas dos EUA, operando sob a maioria das condições. Agora, o plano mais básico do Nível 2+ exigirá que os motoristas estejam atentos à estrada e assumam o controle a qualquer momento.

Apesar de anos de trabalho em carroceria, hardware e software de autocondução, interiores e exteriores de carros e outros componentes chave, o veículo nunca atingiu a fase de protótipo formal. Os gerentes da empresa esperam que isso finalmente aconteça com a nova abordagem.

A incerteza tem assolado o empreendimento por anos. Quando o ex-chefe do projeto, Doug Field, deixou a empresa em 2021, foi em parte porque ele não acreditava que os executivos superiores aprovariam formalmente o lançamento de um veículo. Antes da Apple, Field dirigiu a engenharia na Tesla e agora supervisiona os esforços da Ford Motor Co. em veículos elétricos.

Mesmo com o novo plano, alguns executivos da Apple são céticos de que um veículo possa oferecer as margens de lucro que a empresa desfruta com os iPhones. No entanto, um carro na faixa de US $100 mil impulsionaria a receita e ajudaria a Apple a se estabelecer no crescente setor de EV.

Os pares tecnológicos da Apple se tornaram importantes participantes na indústria automotiva. A Amazon investiu na Rivian Automotive, que fabrica caminhões de entrega para o gigante do comércio eletrônico. A divisão Waymo da Alphabet intensificou os trabalhos em carros autônomos. E competidores-chave na China, incluindo a Huawei e a Xiaomi, recentemente apresentaram veículos de luxo e esportivos elétricos.

Até o momento, o esforço mais significativo da Apple no setor automotivo tem sido seu software CarPlay, que permite aos motoristas acessar recursos do iPhone, como mapas e Siri. Ele está sendo redesenhado este ano para se integrar mais profundamente com controles de veículos e sistemas de entretenimento.

O último plano para o carro é visto internamente como um produto “me-too” da Tesla — um que não quebra novos terrenos significativos — mas a empresa espera que o carro se destaque com um design elegante, sistemas de segurança e uma interface de usuário única.

A Apple já imaginou criar um carro sem volante e pedais, mas essa ideia está fora de cogitação por enquanto. A empresa também trabalhou em um centro de comando remoto que poderia assumir o controle do motorista — um serviço que provavelmente não será necessário com o sistema reduzido.

Como parte do novo plano, a Apple está considerando mais mudanças de gestão em suas equipes de engenharia de hardware e software autônomo. Além de Lynch, um veterano da Apple que também supervisiona o desenvolvimento de seu software de smartwatch, muitos dos executivos do projeto vêm de empresas automotivas, incluindo Ford, Porsche e Lamborghini.