Apple anuncia data de evento em que deve lançar novo iPhone

A Apple anunciou um evento totalmente digital no dia 15 de setembro, realizado dessa forma por conta da pandemia do novo coronavírus. No dia, é esperado que a empresa faça o anúncio do novo iPhone na ocasião. O evento acontece às 14h no horário de Brasília e será possível acompanhar pelo site da gigante de Cupertino.

Segundo a Bloomberg, alguns convites do evento que foram enviados podem indicar que os iPhones serão lançados somente em outubro e que o evento da próxima semana deve focar principalmente em Apple Watches e iPads.

Ainda se sabe pouco sobre os novos aparelhos da Apple, mas estima-se que eles venham pela primeira vez com tecnologia 5G. Também são esperados 4 modelos este ano, dois iPhones 12 e dois iPhones 12 Pro, ambos com um design diferente, com bordas mais retas do que as versões atuais — se os vazamentos estiverem corretos, os aparelhos devem ter um visual semelhante aos iPhones 5.

É esperado também que a Apple anuncie o Apple Watch Series 6. Rumores apontam que o aparelho será capaz de detectar a saturação de oxigênio no sangue do usuário.

O site oficial da empresa não oferece mais informações sobre o que será anunciado (ou não) na data.

Em agosto a empresa se tornou a primeira americana a ter um valor de mercado de 2 trilhões de dólares.