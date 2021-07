Elon Musk reserva vaga em voo espacial de Richard Branson

Antes de levar humanos para marte, o bilionário Elon Musk deve ir para o espaço, mas não pela sua empresa, a Space X. Depois da bem sucedida viagem espacial, a Virgin Galactic, fundada pelo bilionário britânico Richard Branson, informou que o fundador da Tesla reservou uma vaga para viajar ao espaço a bordo de um dos foguetes da companhia.

Musk pagou um depósito de US$ 10.000 para garantir um assento em uma futura viagem da Virgin Galactic, disse Branson em uma entrevista ao portal The Sunday Times.

Um porta-voz da empresa confirmou a informação ao The Wall Street Jornal, no entanto, não revelou qual é a posição de Musk na fila de espera por vagas.

No último domingo, 11, Elon Musk visitou as instalações de lançamento da Virgin Galactic no Novo México para assistir ao voo e desejar "boa sorte" para Branson. "Elon é um amigo e talvez eu viaje em um de seus navios um dia", disse o bilionário de 70 anos.

Big day ahead. Great to start the morning with a friend. Feeling good, feeling excited, feeling ready.

Watch #Unity22 launch and livestream TODAY at 7:30 am PT | 10:30 am ET | 3:30 pm BST.@virgingalactic @elonmusk https://t.co/1313b4RAKI pic.twitter.com/FRQqrQEbH8

— Richard Branson (@richardbranson) July 11, 2021