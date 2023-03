Ericsson afirma que segue contratando no Brasil – mesmo após cortar 8.500 postos globalmente

A Ericsson, empresa sueca de infraestrutura de rede e telecomunicações, anunciou no fim fevereiro a demissão em massa de 8.500 funcionários em todo o mundo frente à iminente crise do setor de tecnologia.

Mas o cenário para o Brasil é um pouco mais tranquilo, relatou Rodrigo Dienstmann, presidente do braço Latam da empresa, em coletiva para imprensa.

‘’Muitas das decisões [de demissões] tem a ver com simplificação e modernização da operação. Os cortes seguem um fluxo para onde o negócio não tem crescimento. Se você olhar para o Brasil, estamos ampliando e, em fevereiro, abrimos 100 novas vagas’’.

A calmaria da empresa no país é impulsionada, em partes, por um investimento de R$ 1 bilhão da sueca, feito em 2019, para ampliar sua fábrica em São José dos Campos (SP).

Junto disso, a empresa também experimenta um bom momento nas exportações ao enviar para a América Latina cerca de 50% do que é produzido no Brasil.

Já no cenário global, a previsão é de que ao longo do ano ocorra um corte equivalente a US$ 880 milhões em custos com consultores, funcionários e imóveis.