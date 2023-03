Empresas oferecem curso gratuito para profissionais de tecnologia demitidos em layoffs

Os números de demissões em massa não param de aumentar no Brasil e no mundo. Segundo a Bloomberg, a Meta, dona do Facebook e Instagram, deve realizar uma nova rodada de demissões e cortar outros milhares de empregos ainda esta semana.

De acordo com dados da plataforma Layoffs Brasil, o número de demissões no país gira em torno de 35 mil. Globalmente, mais de 150 mil trabalhadores de tecnologia foram demitidos em 2022, de acordo com a Layoffs.fyi.

Dentre os desligados no Brasil, cerca de 4% - 1.400 profissionais - são Product Managers (PM). Pensando nisso, a PM3, startup de educação especializada em cursos de produtos e negócios digitais, em parceria com o Layoffs Brasil, liberou o acesso a um curso preparatório para ajudar os profisisonais a recolocar no mercado.

Com 12 horas de duração, o curso aborda temas como estruturação de currículos e de perfil no Linkedin, além de se preparar para entrevistas de grandes empresas como Nubank, Uber, Loggi entre outras. Também há dicas de melhores práticas para resolução de cases geralmente solicitados em processos seletivos e como encontrar as melhores vagas.

Segundo a PM3, embora o curso seja focado para a área de Product Management, outros profissionais de tecnologia podem usufruir do conteúdo.

“Não poderíamos ver tantos profissionais bons saindo das companhias e não fazer nada. Acreditamos que o setor inteiro dá um salto quando elevamos a barra do conhecimento juntos, acelerando a recolocação dessas pessoas nas organizações”, diz Marcell Almeida, CEO da PM3.

Como se inscrever no curso de recolocação para demitidos em layoffs?

Para se inscrever, basta acessar o site da PM3 e realizar o cadastro.



Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.