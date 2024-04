Amazon bate US$ 143,3 bilhões em receita e ações sobem 4,74%

As ações da Amazon apresentaram valorização superior a 4,74% após o fechamento do mercado nesta terça-feira, 30, impulsionadas pelos resultados financeiros do último trimestre que superaram as expectativas de analistas. O relatório destacou a receita do gigante do e-commerce que alcançou US$ 143,3 bilhões, superando as estimativas que apontavam para US$ 142,5 bilhões.

Com o valor, o lucro por ação foi de 98 centavos, frente à previsão de 83 centavos feita pelo London Stock Exchange Group (LSEG).

Este resultado positivo reflete não apenas a solidez do núcleo de varejo da empresa, mas também que as medidas de austeridade, como demissões, refletiram positivamente no balanço.

Dentre os segmentos mais observados pelo mercado, o Amazon Web Services (AWS) registrou receita de US$ 25 bilhões, ultrapassando as expectativas de US$ 24,5 bilhões.

Além disso, a divisão de publicidade da empresa também mostrou números robustos, com receitas de US$ 11,8 bilhões, ligeiramente acima dos US$ 11,7 bilhões projetados.