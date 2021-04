Adobe Summit, maior evento global de marketing digital, começa nesta terça

A Adobe abre as portas para o maior evento de marketing digital do mundo nesta terça-feira, 26. Pelo segundo ano consecutivo, o evento, que tradicionalmente acontecia na cidade de Las Vegas, passa a ser online.

Serão mais de 500 palestrantes durante 3 dias de evento e 125 horas de conteúdo, que ficam disponíveis sob demanda dos participantes. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site da Adobe. O modelo é semelhante ao do ano passado, em que 226.000 pessoas participaram do Adobe Summit online e acompanharam as conversas e debates.

Entre os palestrantes estão personalidades como a tenista Serena Williams, que abre o evento discutindo empreendedorismo. O CEO da Pfizer, uma das maiores fabricantes das vacinas aplicadas contra o coronavírus atualmente, Albert Bourla também terá um painel, além de nomes como Deborah Wahl, diretora de marketing global da General Motors.

O evento pretende discutir assuntos que tornaram prementes para empresas em uma época que muitas precisam interagir digitalmente com consumidores e integrar experiências online às marcas offline. Com a pandemia, e-commerce, marketing digital e de experiência são conceitos que passaram a ser a realidade para muitas companhias. A Adobe tem soluções de software para empresas compilarem e analisarem dados nesse sentido, em um mercado que foi avaliado em 48,3 bilhões de dólares no ano passado.

"O evento é para todos, é gratuito. Vai cobrir muitos temas, desde analytics, criação de jornada para usuários, personalização, experiência de clientes. São vários pontos de vista, casos de sucesso de clientes", diz Ellen Pilia, líder de marketing para empresas na Adobe Brasil.

O evento pretende ainda debater essas questões, além de mudanças tecnológicas no mercado de publicidade como o fim da coleta de cookies pelo Google para fim publicitário e a substituição por novos tipos de análise.

"A pressão sobre experiência do usuário está crescendo e isso é um desafio para empresas. As que não estiverem trabalhando nesse formato vão ter dificuldades de entregar e transformar", afirma Cássio Pantaleoni, vice-presidente de experiência digital da Adobe para América Latina, reiterando que a valorização e a importância de uma experiência de uso de plataformas foi acelerada e se tornou ainda mais relevante.