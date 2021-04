Se você ainda não investe em marketing nas redes sociais, corra!

Que espaço o marketing digital, focado em redes sociais, tem hoje na sua empresa? Segundo um levantamento realizado pela consultoria The Harris Poll para a Sprout Social, se esse ainda não é um assunto que pauta sua comunicação, a mudança deve ser urgente.

Realizado em fevereiro deste ano com 250 executivos com cargos de gerência para cima e mais de mil consumidores, o estudo descobriu que 80% dos profissionais acreditam que é “muito importante ou absolutamente essencial para a empresa investir em recursos adicionais para marketing nas redes sociais”. Quase 90% são ainda mais categóricos ao afirmar que a falta de investimentos nessa área pode fazer com a empresa seja “deixada para trás”.

E, tão importante que a maioria dos consumidores – os potenciais clientes das empresas que buscam espaço hoje no mercado – concorda que as marcas precisam de uma presença social mais robusta para ter sucesso a longo prazo.

Se você ainda não está convencido, o estudo traz uma série de dados que colocam, cada vez mais, as redes sociais como o canal primário de comunicação com o consumidor.

Mais de 50% dos executivos acreditam que os investimentos em mídias sociais vão aumentar em mais de 50%;

Maior colaboração entre os departamentos no desenvolvimento de estratégias para as redes sociais é vista como uma maneira de conseguir maior vantagem competitiva;

Um a cada três consumidores acredita que o uso de redes sociais vai ser cada vez maior;

Embora a maioria dos consumidores ainda use o ambiente para se comunicar com amigos e familiares, ao menos 25% deles usam as redes para encontrar, aprender, recomendar e comprar produtos, serviços e marcas;

Ao menos dois a cada três consumidores engajam com as marcas ao curtir seus posts ou ao segui-los nas redes sociais. Cerca de um terço deixa um review, e 20% compartilha o conteúdo de uma marca;

Aproximadamente um a cada dois empresários considera que as redes sociais são seu canal primário neste momento, enquanto os demais esperam que isso aconteça nos próximos três anos.

*Alexandre Loures e Flávio Castro são sócios da FSB Comunicação

Siga Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube