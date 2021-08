Abertura de empresas de tecnologia cresce 210% em dez anos no Brasil

Não é segredo para ninguém: as empresas de tecnologia estão em franca expansão no Brasil e no mundo. Mas uma nova pesquisa coloca esse movimento em números na última década. De acordo com dados da Datahub, a quantidade de aberturas desse tipo de empresa no Brasil subiu 210% em 2020, ante 2011.

O levantamento aponta a região sudeste do país como a que concentrou o maior número de criação de empresas de tecnologia na última década.

Veja como fica o ranking a seguir.

Sudeste: 107.499

Sul: 29.582

Nordeste: 19.626

Centro-Oeste: 13.152

Norte: 5.856

Considerando a abertura por estado, o primeiro colocado foi São Paulo (44.326), seguido por Rio de Janeiro (8.783), Curitiba (6.879), Belo Horizonte (5.705) e Brasília (5.464). Segundo a DataHub, São Paulo foi o ponto inicial para o crescimento do mercado de tecnologia no país.

“No mundo todo, a indústria da tecnologia cresce a passos largos. Entender como ela vem se desenvolvendo no Brasil nos dá um panorama importante sobre para onde estamos indo. É inegável que a pandemia impactou o setor. Todas as mudanças pelas quais passamos nesse período, pessoas físicas e empresas, intensificou a necessidade de criar soluções para atender às novas demandas do dia a dia. Tivemos uma aceleração na transformação digital e há muito espaço ainda para crescer”, diz, em nota para EXAME, José Renato Raposo, chefe de operações da DataHub.

O levantamento de informações, feito a partir da consulta de 300 fontes de dados públicos, indica que foram criados mais 520 mil novos postos de trabalho com carteira assinada no Brasil nos últimos dez anos em empresas de tecnologia, considerando o período de janeiro de 2011 a dezembro de 2020. Novamente, o Sudeste do país foi a região que teve o maior número de vagas abertas: 24.661.

Na última década, foram criadas empresas como Nubank, 99 iFood, que simbolizam a era do empreededorismo digital no Brasil.

Atuando no segmento de big data e analytics para ações de marketing, a Data Hub faz parte do ecossistema da nuvini, grupo de empresas de software como serviço (SaaS, na sigla em inglês), que foi criado pelo empreendedor Pierre Schurmann.

Com vagas sobrando, ainda faltam profissionais qualificados para atender à demanda do mercado de tecnologia. Segundo pesquisa da Brasscom, até 2024, o setor de TI precisará de 420 mil novos trabalhadores.