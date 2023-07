A Netflix venceu: cobrança por compartilhamento de senhas fez crescer o número de assinantes

Parece que dificultar o compartilhamento de senhas resultou em um movimento favorável para a Netflix. A empresa de streaming relatou em seu balanço, divulgado na quarta-feira, 20, que a estratégia de cobrar uma taxa adicional para os usuários que desejam compartilhar suas contas trouxe um saldo líquido de 5,9 milhões de novos assinantes.

Em todas as 100 regiões em que a restrição de compartilhamento de senha foi implementada, a empresa registrou receita superior ao período anterior ao lançamento, com o número de novos cadastros superando as desistências.

Leia também: O que vai mudar na Netflix? Empresa renova estratégia de anúncios para aumentar receitas

A Netflix comunicou que as iniciativas, como a cobrança pelo compartilhamento de senha, fazem parte de um esforço maior para aumentar sua receita.

Apesar do descontentamento inicial de alguns usuários, expresso principalmente nas redes sociais, a empresa constatou que a medida não prejudicou sua base de clientes.

No comunicado ao acionistas, a empresa esclareceu que a reação às desistências foi baixa.

Mesmo ainda nos estágios iniciais da monetização, observou-se uma conversão satisfatória de usuários que compartilhavam suas contas para assinaturas completas pagas, além da adoção da nova funcionalidade de membro extra.