Volta da redução de jornada?; LG não faz mais celular e tudo para ler hoje

No radar: retomada de IPOs, payroll nos EUA e o que move os mercados

Índices futuros americanos avançam com recuperação mais forte que a esperada no mercado de trabalho

LG desiste do mercado de smartphones

A fabricante deixou de ser competitiva e avisou que as vendas podem cair no curto prazo, mas a medida deve melhorar a estrutura financeira a médio e longo prazo

Com volta do auxílio, governo mira reeditar redução de jornada e salário

Nova rodada do programa de redução de jornada e salário ou de suspensão de contrato deve alcançar entre 3,8 milhões e 4 milhões de trabalhadores. Medida deve custar 9,8 bilhões reais para o governo

Governo e Congresso fazem ofensiva para atrair recursos à infraestrutura

Senado deve votar nesta segunda o "BR do Mar", projeto de lei para incentivar navegação de cabotagem; na quarta, começa a "Infra Week", rodadas de concessões de portos, aeroportos e ferrovia da União

Volkswagen vs. Tesla: a nova guerra dos carros elétricos

Excentricidade de Herbert Diess espelha a de Musk enquanto preços de ação da Volkswagen saltam 80% em 2021

Melhor ter 50 mil acionistas do que 1, diz CEO sobre IPOs da Caixa

Planos de IPOs das subsidiárias da holding da estatal estão sendo retomados e CEO não descarta listagem lá fora

Ações da Tesla avançam perto de 8% no pré-market após recorde de entregas

Papéis da montadora de Elon Musk podem se recuperar após queda de 21% desde o fim de janeiro; empresa entregou quase 185 mil unidades de carros elétricos no 1º trimestre

Magalu e Deezer se unem para transformar playlists musicais em e-commerce

Com a plataforma Decifrei, usuários podem comprar instrumentos usados pelos músicos nas canções da plataforma de streaming em tempo real

Ministro da Saúde quer adaptar fábricas de vacina animal na pandemia

Queiroga afirmou que o uso de fábricas de produtos para animais pode contribuir para que o Brasil não só amplie a capacidade de vacinação própria, mas também futuramente ofereça doses a outros países

Rio vacina profissionais de saúde com 59 anos; confira o calendário

Na capital, imunização de pessoas de 60 a 71 anos continua normalmente. Confira calendário de vacinação dos municípios da Região Metropolitana

Aulas na rede municipal do Rio são suspensas após decisão liminar

Até a decisão, 419 escolas voltariam às aulas nesta terça-feira. Elas já estavam recebendo alunos antes da pausa emergencial, há dez dias

Índia tem novo recorde de casos de covid: 103.558 em 24 horas

A média móvel de sete dias de novos casos de covid-19 ficou acima de 73.000, a maior do mundo

Boris Johnson deve anunciar plano de reabertura do Reino Unido

Enquanto o Reino Unido planeja retomada de voos internacionais, o Chile fecha as portas do país para conter a pandemia, apesar da vacinação avançada

Portugal reabre museus, terraços e escolas após dois meses

De acordo com o diretor do Palácio de Pena, haverá uma "verdadeira retomada" no verão (inverno no Brasil), quando "o processo de vacinação estiver mais avançado na Europa"

Plano de Biden recebe críticas de democratas e republicanos

Líderes do governo Biden consideraram seu plano uma oportunidade histórica de investimento nos EUA, mas alguns democratas moderados também compartilham as preocupações dos republicanos sobre grandes gastos e aumentos de impostos

31 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

A EXAME preparou uma lista com cursos e eventos que serão disponibilizados online ao longo desta semana de abril para ajudar quem tem ou quer começar um negócio

Nesta segunda-feira (5), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil.

Na China, será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de março, que libera os dados da produção industrial no período. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

“Ganhar não é tudo, mas querer ganhar é” – Vince Lombardi.

