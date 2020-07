Os investimentos preferidos dos grandes investidores em junho

As ações de grandes bancos de varejo, o fundo de ação Arx Income FIA, o fundo multimercado Gap Absoluto e o fundo imobiliário Malls Brasil Plural foram os investimentos preferidos dos investidores no mês de junho. segundo o estudo Big Data, da consolidadora de investimentos SmartBrain.

O levantamento da fintech é feito com base nos dados de sua plataforma de consolidação de investimentos, que processa 210.000 extratos diariamente, somando mais de 120 bilhões de reais.

Os investidores analisados, em sua maioria, possuem mais de 300.000 reais e são dos segmentos alta renda ou private, os chamados grandes investidores.

Confira as ações e os fundos mais investidos a cada mês em junho, segundo o estudo Big Data SmartBrain.

Ações

TOP Ação Rentabilidade mês Rentabilidade ano Rentabilidade

12 meses Rentabilidade

24 meses Rentabilidade

36 meses 1 BBDC4 9,31 -36,69 -36,19 10,50 20,02 2 ITSA4 8,48 -29,49 -20,54 21,17 46,80 3 BBAS3 4,25 -38,40 -38,35 21,16 33,53 4 VVAR3 23,47 37,06 201,97 159,96 282,56 5 PETR4 5,95 -28,60 -19,47 33,29 85,56 6 ITUB4 10,52 -29,24 -25,69 7,17 24,34 7 MGLU3 11,34 50,30 172,10 351,09 1718,30 8 VALE3 5,51 4,92 10,33 18,17 105,86 9 COGN3 25,67 -42,17 Início em 11/10/2019 Início em 11/10/2019 Início em 11/10/2019 10 BRFS3 -8,08 -39,6 -27,98 18,11 -45,77

Fundos de Ações

TOP Fundo Gestor Rent. mês Rent. ano Rent. 12 meses Rent. 24 meses Rent. 36 meses 1 ARX INCOME FIA ARX INVESTIMENTOS 8,88 -12,28 6,80 47,79 84,51 2 INDIE FIC FIA INDIE CAPITAL 12,71 -11,85 16,31 65,69 98,52 3 BRASIL CAPITAL 30 FC FIA BRASIL CAPITAL 12,26 -20,05 1,46 50,80 70,24 4 MOAT CAPITAL FIC FIA MOAT CAPITAL 12,72 -11,42 9,27 63,39 128,36 5 EQUITAS SELECTION FC FIA EQUITAS 13,52 -25,21 -2,52 55,69 74,84 6 BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC FIA BTG PACTUAL 3,74 3,03 9,82 30,47 45,61 7 KAPITALO TARKUS FC FIA KAPITALO 6,25 -20,94 -6,25 36,07 Início 6/11/2017 8 ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA ALASKA INVESTIMENTOS 6,66 -16,98 3,79 25,23 118,67 9 AZ QUEST AÇÕES FC FIA AZ QUEST INVESTIMENTOS 9,88 -17,76 -3,83 27,38 65,07 10 AZ QUEST TOP LONG BIASED FC FIA AZ QUEST INVESTIMENTOS 6,58 -20,31 -0,35 34,07 87,35

Fundos Multimercado

TOP Fundo Gestor Rent. mês Rent. ano Rent. 12 meses Rent. 24 meses Rent. 36 meses 1 GAP ABSOLUTO FIC FIM GAP ASSET 1,24 8,25 14,01 26,74 40,64 2 CLARITAS INSTITUCIONAL FIM CLARITAS 0,28 3,01 6,43 13,50 21,74 3 AZ QUEST MISTRAL FC FI MULT CRED PRIV AZ QUEST INVESTIMENTOS 0,96 -3,53 -1,24 5,51 13,49 4 OCCAM EQUITY HEDGE FC FI MULTI OCCAM BRASIL 0,58 2,65 7,75 19,07 29,80 5 ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FIM ABSOLUTE 0,08 1,22 6,20 14,96 26,12 6 LEGACY CAPITAL ADVISORY FIC FIM LEGACY CAPITAL 0,91 2,65 8,02 25,11 Início em 29/6/2018 7 PACÍFICO MACRO FC FI MULTIMERCADO PACÍFICO 0,41 0,80 6,94 15,75 35,81 8 KADIMA II FIC FI MULTIMERCADO KADIMA 0,43 5,51 7,18 16,11 27,75 9 PIMCO INCOME FC FIM INV EXT PIMCO 1,80 -1,46 1,67 11,52 17,81 10 GRIPEN ADVISORY FC FI MULT SPX 1,2 2,96 5,47 6,76 23,9

Fundos Imobiliários

TOP Ticker FII Rent. mês Rent. ano Rent. 12 meses Rent. 24 meses Rent. 36 meses 1 MALL11 MALLS BRASIL PLURAL FII 5,72 -29,37 -10,96 -1,43 Início em 18/12/2017 2 MGFF11 FDO INV IMOB MOGNO FUNDO DE FUNDOS 9,09 -20,00 5,07 21,47 Início em 3/4/2018 3 MXRF11 MAXI RENDA FII 2,14 -18,53 5,19 34,02 40,84 4 VGIR11 VALORA RE III FII 0,33 -25,81 -9,85 Início em 24/7/2018 Início em 24/7/2018 5 BRCR11 BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND 2,46 -19,10 1,60 29,91 19,65 6 RECT11 UBS (BR) OFFICE 9,04 -11,04 15,56 Início em 29/4/2019 Início em 29/4/2019 7 UBSR11 UBS (BR) RECEB IMOB 2,76 -1,01 2,27 24,93 Início em 21/12/2017 8 XPLG11 XP LOG FDO INV IMOB 13,55 -12,26 35,67 52,19 Início em 1º/6/2018 9 VISC11 VINCI SHOPPING CENTERS FII 4,01 -24,28 2,55 16,32 Início em 1º/11/2017 10 VRTA11 FATOR VERITA FII -2,32 -20,86 -21,01 21,42 22,15

Fundos de Renda Fixa

TOP Fundo Gestor Rent. mês Rent. ano Rent. 12 meses Rent. 24 meses Rent. 36 meses 1 TREND PÓS-FIXADO FC FI RF SIMPLES XP ASSET MANAGEMENT 0,19 1,59 4,31 10,67 18,52 2 AZ QUEST LUCE FC FI RF CRED PRIV LP AZ QUEST INVESTIMENTOS 0,98 -3,45 -1,29 5,25 13,26 3 SPARTA PREMIUM FC FI RF REF DI CRED PRIV SPARTA 0,17 1,48 4,07 10,20 17,98 4 ARX DENALI FC FI RF CRED PRIV ARX INVESTIMENTOS 0,71 -0,80 1,95 Início em 24/8/2018 Início em 24/8/2018 5 BEM FI RENDA FIXA SIMPLES TPF BRADESCO 0,21 1,69 4,50 11,01 19,11 6 PORTO SEGURO FI RF REFER DI CRED PRIV PORTO SEGURO INVESTIMENTOS 0,65 -1,25 1,08 7,59 15,52 7 XP REF FI RF REF DI CRED PRIV XP ASSET MANAGEMENT 0,36 0,63 3,18 9,69 17,71 8 BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PRIV BTG PACTUAL 0,39 -3,49 -1,27 5,04 12,92 9 CSHG DI PRIVATE FC FI RF REF CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO 0,25 1,13 3,62 9,81 17,44 10 BRASIL PLURAL YIELD FI RF REF DI BRASIL PLURAL 0,2 1,36 3,95 10,28 18,3

Fonte: Big Data SmartBrain / obs: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.

Cenário

Em junho, o Ibovespa subiu 8,76% e atingiu 95.055 pontos, mas ainda acumula queda de 17,80% no ano.

O índice avançou no mês passado principalmente com um certo otimismo diante das reaberturas graduais das principais economias do mundo e por estímulos e injeção de liquidez de governos e bancos centrais. Além disso, notícias promissoras sobre testes de vacinas contra o coronavírus contribuíram para o ritmo positivo da bolsa.

Contudo, a volatilidade continuou intensa e, do lado negativo, os principais fatores que pesaram foram a tensão política no Brasil e o embate comercial entre os Estados Unidos e a China.

O dólar teve valorização de 1,87% em junho e alta de 35,56% no primeiro semestre.

No dia 17 de junho, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu cortar a taxa básica de juro em 0,75 ponto percentual, para 2,25% ao ano.