Recorde: Receita Federal devolve R$ 41 bilhões em restituições do Imposto de Renda

A Receita Federal restituiu mais de R$ 41 bilhões em 2026 e bateu recorde tanto no valor devolvido a 25,9 milhões de contribuintes quanto no prazo dos pagamentos do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).

O balanço divulgado pelo órgão nesta terça-feira, 20, mostrou que 80% das restituições foram realizadas em até um mês após o encerramento do prazo para a entrega da declaração.

Além do recorde, a Receita informou que 3,4 milhões de pessoas receberam valores por meio do chamado "cashback" do Imposto de Renda. Ao todo, foram devolvidos R$ 460 milhões a contribuintes que não haviam apresentado a declaração no ano anterior.

O balanço também trouxe informações sobre as restituições que podem estar impedidas por pendências na malha fina. Cerca de 500 mil contribuintes estão recebendo cartas da Receita com orientações para corrigir erros simples nas declarações e regularizar a situação.

Receita Federal envia cartas a 500 mil contribuintes

O envio das correspondências faz parte do "Projeto Cartas", iniciativa voltada à regularização de pendências no Imposto de Renda. De acordo com a Receita, os destinatários representam cerca de 1,25% dos mais de 40 milhões de contribuintes que apresentaram a declaração.

As cartas são direcionadas a pessoas que podem ter valores de restituição a receber, mas cujas declarações apresentam inconsistências que precisam ser corrigidas, mas o envio das correspondências não significa a abertura de um procedimento de fiscalização nem a aplicação de penalidades.

"Não é fiscalização, não é notificação, não é autuação, muito menos punição", afirma o órgão no comunicado.

A medida está relacionada à Lei Complementar 225/2026, que, conforme o Fisco, garante ao contribuinte o direito de receber orientação antes de qualquer atividade fiscalizatória.

Restituição do Imposto de Renda teve quatro lotes em 2026

O calendário de restituições do IRPF passou de cinco para quatro lotes em 2026. Os pagamentos foram programados para maio, junho, julho e agosto, conforme divulgado pela EXAME em março, quando a Receita apresentou as regras da declaração deste ano.

À época, o secretário especial da Receita Federal, Robison Barreirinhas, já havia anunciado a redução do tempo de espera pelas restituições. "Estamos reduzindo o prazo", quando detalhou a apresentação das mudanças.

O último lote regular foi pago em 31 de agosto, com a liberação de R$ 1,238 bilhão para 521.935 contribuintes. O pagamento também incluiu restituições residuais de exercícios anteriores.

Como funcionou o cashback do Imposto de Renda?

O cashback foi outra novidade do Imposto de Renda em 2026. O pagamento especial, realizado em julho, contemplou pessoas que não eram obrigadas a apresentar a declaração em 2025, mas tiveram imposto retido na fonte em 2024 e possuíam valores a receber.

A Receita utilizou informações disponíveis em suas bases de dados para gerar declarações automaticamente. As restituições individuais foram limitadas a R$ 1 mil, com pagamento por Pix vinculado ao CPF.

Durante a apresentação das regras do IRPF 2026, em março, José Carlos da Fonseca, responsável pelo programa do Imposto de Renda, explicou como funcionaria a iniciativa.

"Para esse grupo, estamos adotando um tratamento especial. Vamos gerar uma declaração, que vai gerar uma restituição automática do imposto retido", explicou em abril.

O balanço divulgado em outubro confirmou a devolução de R$ 460 milhões a 3,4 milhões de pessoas por meio dessa modalidade.

Como consultar pendências na restituição do Imposto de Renda?

Os contribuintes podem verificar a situação da declaração pelo serviço "Meu Imposto de Renda", disponível no portal da Receita Federal. O extrato de processamento permite identificar inconsistências, verificar se há restituição a receber e acompanhar a situação do pagamento.