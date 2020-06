Impostômetro alcança a marca de R$ 1 trilhão em tributos neste sábado

O Impostômetro alcançará 1 trilhão de reais neste sábado, 27. O valor é referente a todos os tributos arrecadados pelo governo em forma de impostos, taxas, multas e contribuições pagos pelos brasileiros desde o início do ano. Neste ano, a marca será atingida com 33 dias de atraso em relação a 2019, o que indica um recuo na atividade econômica do país por causa da crise do novo coronavírus.

“De acordo com a projeção feita para este ano, logicamente antes de o Brasil ser afetado pelo novo coronavírus, a arrecadação deveria estar em 1.263.198.081.264,14 reais, ou seja, há uma queda de 26% em relação ao esperado”, diz Marcel Solimeo, economista da Associação Comercial de São Paulo, em nota.

Segundo ele, será necessário revisar a projeção para o segundo semestre, pois os cálculos levavam em consideração que a crise seria menos intensa, e os dados já divulgados pela Receita apontam que a queda foi maior do que a esperada.

“Mais importante do que acertar a projeção exata é constatar que a magnitude da perda tributária dos três níveis de governo foi bastante expressiva e deverá continuar nos próximos meses, com um impacto forte na capacidade do Estado de cumprir com os seus compromissos”, analisa.

O Impostômetro foi implantado em 2005 pela ACSP para conscientizar os brasileiros sobre a alta carga tributária e incentivá-los a cobrar os governos por serviços públicos de qualidade.