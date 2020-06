Governo divulga calendário de 3ª parcela do auxílio emergencial de R$ 600

O governo divulgou na noite desta quinta-feira (26) o calendário de pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial de 600 reais para combater a crise causada pela pandemia do coronavírus numa edição extra do Diário Oficial. O pagamento começa a ser feito neste sábado, e o dinheiro será depositado nas contas da poupança digital para pagar contas, boletos e compras. Os saques em dinheiro começam no dia 18 de julho e vão até 19 de setembro.

O saque no sábado (27) é para os nascidos em janeiro e fevereiro. No dia 30, para os nascidos em março e abril. Em 1 de julho, para os nascidos em maio e junho. Em 2 de julho, para os nascidos em julho e agosto. No dia 3, nascidos em setembro e outuro. No dia 4, nascidos em novembro e dezembro.

Pouco antes da divulgação deste novo calendário, também na noite de ontem, ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira que o governo irá prorrogar o pagamento do auxílio emergencial por mais três parcelas. Ele disse que “devem” ser valores decrescentes, de 500, 400 e 300 reais, totalizando 1.200 reais.

Mas a sexta-feira deve ser de negociações para estes novos valores. Segundo a GloboNews, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, segue favorável a mais duas parcelas de 600 reais. Se o governo mudar os valores, a pauta precisa voltar para o Congresso, o que seria um teste de fogo para o poder de articulação dos aliados do presidente.

Cada parcela de 600 reais custa cerca de 50 bilhões de reais para o governo. O escalonamento em parcelas de 500, 400 e 300 reais somaria um total de 100 bilhões de reais — ou seja, uma economia de 50 bilhões de reais em relação aos 150 bilhões que custaria a manutenção do benefício.

Calendários

O pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial seguirá dois calendários (poupança social e saque). Veja abaixo:

Calendário do depósito na conta digital

Nascidos em janeiro/fevereiro: 27 de junho

Nascidos março/abril: 30 de junho

Nascidos em maio/junho: 1 de julho

Nascidos em julho/agosto: 2 de julho

Nascidos em setembro/outubro: 3 de julho

Nascidos em novembro/dezembro: 4 de julho

Saque em dinheiro

Nascidos em janeiro: 18 de julho

Nascidos em fevereiro: 25 de julho

Nascidos em março: 1 de agosto

Nascidos em abril: 8 de agosto

Nascidos em maio: 15 de agosto

Nascidos em junho: 29 de agosto

Nascidos em julho: 1 de setembro

Nascidos em agosto: 8 de setembro

Nascidos em setembro: 10 de setembro

Nascidos em outubro: 12 de setembro

Nascidos em novembro: 15 de setembro

Nascidos em dezembro: 19 de setembro

Quem tem direito a receber o auxílio emergencial?

É preciso cumprir algumas regras para ter direito ao benefício. São elas: