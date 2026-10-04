Eleição presidente em Goiás: Flávio Bolsonaro fica em primeiro lugar com 53,61%

Após apuração das urnas, Flávio Bolsonaro lidera sobre Lula em Goiás (Leandro Moura/MTUR/Divulgação)
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 21h58.
De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 99,96% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro (PL) ficou em primeiro lugar em Goiás, com 53,61% dos votos válidos. Lula (PT) ficou com 31,05 %. Os dois disputaram o primeiro turno das eleições de 2026 neste domingo, 4.
Em Goiás, 5,08 milhões eleitores escolheram o próximo presidente do Brasil.
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Nos números gerais, com 99,46% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro ficou com 47,14% dos votos válidos, e Lula, 45,03%, na votação do primeiro turno, realizada neste domingo, 4. Em Goiás, Flávio ficou com 53,61% dos votos válidos, e Lula com 31,05%
Veja os detalhes do resultado das eleições em Goiás
Para vencer em primeiro turno, um candidato precisaria de 50% dos votos válidos mais um, excluindo brancos e nulos.
Daniel Vilela (MDB) foi eleito governador de Goiás em primeiro turno nas eleições de 2026, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 100% das urnas apuradas, Vilela obteve 59,17% dos votos válidos, neste domingo, 4.
Os candidatos Gustavo Gayer (PL) e Gracinha Caiado (União) foram eleitos senadores da República pelo estado de Goiás nas eleições de 2026. De acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 99,96% das urnas apuradas, Gayer obteve 24,53% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou Caiado, que recebeu 21,82%.
Os resultados das votações para os cargos de deputado estadual e federal podem ser consultados na página do TSE. Basta selecionar o estado de interesse.
Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.
Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.
O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e analfabetos.