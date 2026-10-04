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Eleição presidente em Goiás: Flávio Bolsonaro fica em primeiro lugar com 53,61%

Aos 99,96% de apuração Flávio Bolsonaro lidera eleição presidencial em Goiás sobre Luis Inácio Lula da Silva

Após apuração das urnas, Flávio Bolsonaro lidera sobre Lula em Goiás (Leandro Moura/MTUR/Divulgação)

Após apuração das urnas, Flávio Bolsonaro lidera sobre Lula em Goiás (Leandro Moura/MTUR/Divulgação)

André Martins e Matheus Gonçalves

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 21h58.

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De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 99,96% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro (PL) ficou em primeiro lugar em Goiás, com 53,61% dos votos válidos. Lula (PT) ficou com 31,05 %. Os dois disputaram o primeiro turno das eleições de 2026 neste domingo, 4.

Em Goiás, 5,08 milhões eleitores escolheram o próximo presidente do Brasil.

VEJA O RESULTADO COMPLETO DA VOTAÇÃO

Quem ficou na frente no 1º turno em Goiás?

Nos números gerais, com 99,46% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro ficou com 47,14% dos votos válidos, e Lula, 45,03%, na votação do primeiro turno, realizada neste domingo, 4. Em Goiás, Flávio ficou com 53,61% dos votos válidos, e Lula com 31,05%

Veja os detalhes do resultado das eleições em Goiás 

Para vencer em primeiro turno, um candidato precisaria de 50% dos votos válidos mais um, excluindo brancos e nulos.

Quem foi eleito governador de Goiás?

Daniel Vilela (MDB) foi eleito governador de Goiás em primeiro turno nas eleições de 2026, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 100% das urnas apuradas, Vilela obteve 59,17% dos votos válidos, neste domingo, 4.

Senadores eleitos em Goiás?

Os candidatos Gustavo Gayer (PL) e Gracinha Caiado (União) foram eleitos senadores da República pelo estado de Goiás nas eleições de 2026. De acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 99,96% das urnas apuradas, Gayer obteve 24,53% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou Caiado, que recebeu 21,82%.

Os resultados das votações para os cargos de deputado estadual e federal podem ser consultados na página do TSE. Basta selecionar o estado de interesse.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e analfabetos.

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