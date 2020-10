Dólar nas alturas: vale a pena investir em fundos cambiais?

O cenário de instabilidade devido à pandemia de coronavírus e a proximidade com as eleições americanas impactaram no dólar. A moeda segue em alta sendo negociada acima dos R$ 5,70. Do início do ano até agora, o dólar já subiu 43%. Com a disparada da moeda, os fundos cambiais se tornam ainda mais atraentes.

Dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) apontam que de janeiro até o dia 28 de outubro, a rentabilidade acumulada dos fundos cambiais é de 40,40%. É um dos melhores desempenhos entre os fundos. Para ter uma ideia, os fundos de renda fixa subiram 1,58% no mesmo período, enquanto fundo de ações acumulam desvalorização de 12,54%. Mas será que ainda tem espaço para subir ainda mais?

Para Juliana Machado, especialista em fundos de investimentos da Exame Research, é impossível prever como os fundos cambiais irão se comportar nos próximos meses. O motivo é um só: a alta volatilidade do dólar. “É muito difícil fazer previsão de dólar porque há uma incapacidade de realizar a leitura correta do cenário. Desde março, quando começou a pandemia, os gestores estão com dificuldade de acertar o ponto da moeda. O cenário está muito descolado.”

Para a especialista, mesmo se a moeda continuar a subir nos próximos dias e meses, o investidor deve investir, mas é fundamental limitar este tipo de investimento na carteira. A orientação é que os fundos cambiais representem até 10% do portfólio.

Ela explica que os fundos cambiais servem como proteção da carteira do investidor em cenário de grandes perdas e estabilidade, como se fosse um hedge. “É importante ter uma carteira diversificada e isso não significa ter vários ativos, mas sim, ativos com comportamento descorrelacionado.”

Veja os mais rentáveis

Exame levantou os fundos cambiais com o melhor desempenho desde o início do ano. Os dados são da plataforma Quantum Axis.

Nome Retorno Volatilidade no ano – diária 02/01/2020 até 26/10/2020 DÓLAR COMERCIAL 40,06% 20,93% ALOCC CAMBIAL FIC CAMBIAL 38,39% 20,41% BAHIA AM FI CAMBIAL 39,94% 20,48% BB DÓLAR FIC CAMBIAL LP 40,33% 20,42% BB DÓLAR VIP FIC CAMBIAL LP 40,55% 20,42% BB EURO FIC CAMBIAL LP 43,20% 19,83% BB METROPOLITANO FI CAMBIAL LP 40,43% 20,32% BB PROEX FIC CAMBIAL LP 40,87% 20,42% BB TOP DÓLAR FI CAMBIAL LP 41,48% 20,41% BB TOP EURO FI CAMBIAL LP 44,39% 19,83% BNP PARIBAS FI CAMBIAL 40,32% 20,42% BRADESCO ÁGORA FIC CAMBIAL 40,21% 20,43% BRADESCO CORPORATE DÓLAR FIC CAMBIAL 40,44% 20,50% BRADESCO CORPORATE DÓLAR HEDGE PLUS FI CAMBIAL 39,45% 20,32% BRADESCO DÓLAR FIC CAMBIAL 37,76% 20,53% BRADESCO DÓLAR SPECIAL FIC CAMBIAL 40,01% 19,33% BRADESCO DÓLAR TOP FI CAMBIAL 41,12% 19,19% BRADESCO H DÓLAR FI CAMBIAL LP 40,15% 20,51% BRADESCO H DÓLAR TOP FIC CAMBIAL LP 40,06% 20,52% BRADESCO PRIME DÓLAR FIC CAMBIAL 39,47% 19,40% BRADESCO PRIVATE DÓLAR FIC CAMBIAL 40,54% 19,35% BRADESCO TNA FIC CAMBIAL 41,00% 20,50% BRAM DÓLAR FI CAMBIAL 41,18% 20,50% BTG PACTUAL DIGITAL DÓLAR FI CAMBIAL 39,79% 20,53% BTG PACTUAL DÓLAR FI CAMBIAL 39,53% 20,53% BV ALOCAÇÃO DÓLAR FI CAMBIAL 40,59% 20,42% BV DÓLAR FIC CAMBIAL 39,59% 20,43% CAIXA DÓLAR FIC CAMBIAL 39,92% 20,42% CAIXA MASTER DÓLAR FI CAMBIAL 41,05% 20,41% CAIXA METRÔ RIO 114 FIC CAMBIAL LP 39,76% 20,38% CSHG FI CAMBIAL 39,79% 20,16% DÓLAR FIC CAMBIAL 39,68% 20,25% FILADÉLFIA FI CAMBIAL 37,56% 19,41% ICATU SEG LEGACY FIFE FI CAMBIAL 38,61% 20,46% ICATU VANGUARDA DÓLAR FI CAMBIAL 37,71% 19,54% ITAÚ B FIC CAMBIAL 40,56% 20,40% ITAÚ DÓLAR FIC CAMBIAL 39,40% 20,38% ITAÚ EXCHANGE FI CAMBIAL 41,55% 20,55% ITAÚ FIC CAMBIAL 40,64% 20,41% ITAÚ MASTER FI CAMBIAL 41,42% 20,55% ITAÚ PERSONNALITÉ DÓLAR FIC CAMBIAL 39,52% 20,41% ITAÚ PERSONNALITÉ DÓLAR PLUS FIC CAMBIAL 40,08% 20,41% MAPFRE FI CAMBIAL 37,86% 19,44% OCCAM FI CAMBIAL 39,92% 20,28% SAFRA CAMBIAL SUPER FIC CAMBIAL 38,21% 20,12% SAFRA CARTEIRA FI CAMBIAL 39,18% 20,09% SANTANDER FI CAMBIAL 40,32% 20,09% SANTANDER FIC CAMBIAL 38,86% 20,24% SANTANDER TOP FIC CAMBIAL 39,58% 20,22% SANTANDER VIP FI CAMBIAL 40,01% 20,23% SULAMÉRICA FI CAMBIAL 39,98% 20,23% TNA CAMBIAL I FIC CAMBIAL 39,17% 20,41% TNA CAMBIAL II FIC CAMBIAL 38,47% 20,42% TREND DÓLAR FI CAMBIAL 39,80% 20,54% TREND SHORT DÓLAR FI CAMBIAL -29,37% 20,39% WESTERN ASSET CÂMBIO DÓLAR PRIME FIC CAMBIAL 37,38% 19,69% WESTERN ASSET CÂMBIO DÓLAR SILVER FIC CAMBIAL 34,37% 19,64% WESTERN ASSET HEDGE DÓLAR FI CAMBIAL 37,47% 19,69%

*Na lista foram excluídos os produtos para os quais não havia dados por terem sido descontinuados e/ou incorporados