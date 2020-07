Dataprev reavalia 1,5 mi de pedidos de auxílio emergencial negados

A Dataprev informou que concluiu o processamento de 1,5 milhão de requerimentos de contestação do auxílio emergencial realizadas pelos cidadãos no aplicativo e portal da Caixa.

Os dados serão homologados pelo Ministério da Cidadania e encaminhados ao banco. Desta maneira, nos próximos dias, os trabalhadores terão o benefício liberado. Os aprovados receberão as cinco parcelas.

Além disso, a Dataprev também concluiu, o processamento dos últimos requerimentos feitos entre 17 de junho e 2 de julho nos canais da Caixa. Esses pedidos também seguirão o mesmo procedimento de homologação, momento de validação das informações pela pasta responsável pela política pública.

Quarta parcela

Na próxima semana, terá início o pagamento da quarta parcela. Os primeiros a receber são os beneficiários do Bolsa Família, no dia 20 de julho. O calendário segue calendário do programa e o Número de Identificação Social (NIS). Veja o calendário abaixo: