Bancos leiloam 1464 imóveis com até 70% de desconto

O Banco do Brasil e o Santander colocam à venda 1464 imóveis com até 70% de desconto até o final do mês. Informações sobre as unidades estão disponíveis na plataforma www.seuimovelbb.com.br, lançada em abril como um canal para a venda de ativos que retornam ao banco a preços acessíveis; e www.santanderimoveis.com.br, ambas criadas em parceria com a empresa de tecnologia Resale.

As 724 unidades do BB estão localizadas em mais de 244 cidades em todo o Brasil. Serão vendidos casas e apartamentos, entre outros imóveis, cujos valores variam de R$ 10 mil a até R$ 3 milhões. A região do país com mais imóveis para venda é a sudeste (36%), onde o desconto médio é de 32%.

Os imóveis, que estão 100% quitados e não possuem dívidas a cargo do comprador, podem ser comprados à vista ou parcelados em até 4 vezes, sem juros. Para saber o que está à venda e qual a modalidade (leilão ou venda direta), o usuário deve acessar o site e aplicar os filtros de acordo com o seu interesse, por região, tipo do imóvel, valor ou situação (ocupado ou desocupado).

Já o Santander coloca à venda 740 imóveis no portal, com até 60% de desconto em todo o Brasil. Os imóveis estão divididos entre casas (48%), apartamentos (40%), entre outros e os valores variam de R$ 30.000 a até R$ 9.161.100. A região o País com mais imóveis para venda é a Sudeste, onde o desconto máximo é de 60%.

Os imóveis estão 100% quitados e sem nenhum tipo de dívida para quem compra. Os leilões serão realizados com leiloeiros credenciados, entre eles a Frazão Leilões, Sold Leilões, Zukerman Leilões e Leiloei. Para ver os imóveis à venda, o usuário deve acessar a plataforma e e aplicar os filtros de acordo com o seu interesse, por região, tipo do imóvel, valor ou situação (ocupado ou desocupado).