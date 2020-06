Auxílio emergencial: saiba quando sai o cronograma da 3ª parcela

O governo pretende anunciar na próxima segunda-feira o cronograma de pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Segundo técnicos do Ministério da Cidadania, o calendário será semelhante ao da segunda parcela, com a separação das datas entre os públicos beneficiados para evitar filas e aglomeração de pessoas nas agências da Caixa Econômica Federal.

Primeiro, a Caixa vai pagar o auxílio para os beneficiários do Bolsa Família, de acordo último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Depois, fará o crédito em conta poupança digital para os trabalhadores informais, por ordem do mês de nascimento, permitindo o pagamento de contas e de compras via cartão digital ou QR Code.

Para sacar os recursos em espécie ou realizar transferências para outras contas na Caixa ou em outros bancos, essas pessoas terão que esperar cerca de 10 dias, a partir da data do depósito na conta digital.

De acordo com último balanço da Caixa, o auxílio já foi pago para 58,6 milhões de pessoas, totalizando R$ 76,6 bilhões, considerando a primeira e segunda parcela. Outras 11,1 milhões de trabalhadores estão na fila à espera da análise dos dados pela Dataprev.

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, afirmou que espera receber o lote com o resultado das análises até a próxima semana para definir as datas dos pagamentos, que também vão obedecer o mês de nascimento. Assim que os dados forem transmitidos, o banco tem dois dias úteis para começar a pagar.