As ações que pagam dividendos mais indicadas para outubro

As ações da Telefônica Vivo e Taesa lideram as recomendações de corretoras para outubro entre as boas pagadoras de dividendos. Os papéis da companhia foram indicados por 8 das 16 carteiras consultadas pela EXAME.

Sobre a Telefônica, os analistas destacaram a capacidade de gerar caixa da companhia mesmo em um cenário muito adverso, o que mostra que setor de telecomunicações se prova resiliente. Além disso, a venda da operação móvel da Oi, que trará mudanças importantes na dinâmica competitiva do setor, e a chegada do 5G poderão oferecer à Vivo uma oportunidade da empresa ganhar mercardo em segmentos de maior receita média por usuário.

Em relação à Taesa, os analistas destacaram que a companhia segue focando na finalização de seus seis projetos atualmente em construção. Ademais, a gestão de crise da companhia se mostrou eficaz e os maiores efeitos da Covid-19 na empresa se limitaram a atrasos não significativos em tais projetos.

A Taesa também anunciou a distribuição de R$ 0,64 a título de dividendo intercalar e R$0,17 de JCP a ser pago em 26 de agosto. Com o fato, o payout (porcentagem do lucro líquido distribuído) chega a 90,6% do lucro líquido ajustado.

Veja lista completa abaixo e as recomendação de cada corretora:

Ação Recomendação Telefonica Vivo (VIVT4) 8 Taesa (TAEE11) 8 Vale (VALE3) 6 Transmissão Paulista ( TRPL4) 6 BB Seguridade (BBSE3) 5 Itaúsa (ITSA4) 5 B3 (B3SA3) 4 Itaúsa ( ITSA4) 3 Engie (EGIE3) 3 Hypera (HYPE3) 2 BR Distribuidora ( BRDT3) 2 EDP Brasil ( ENBR3) 1 Tenda ( TEND3) 1 Ecorodovias ( ECOR3) 1 Banco do Brasil ( BBAS3) 1 Cosan ( CSAN3) 1 Cyrela ( CYRE3) 1 Santander (SANB11) 1 Enauta ( ENAT3) 1 Copasa ( CSMG3) 1 Sanepar ( SAPR4) 1 AES Tietê ( TIET11) 1 Cesp ( CESP6) 1

Ativa

Desempenho em setembro: -5,77%

Desempenho no ano: -32,74%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) Itaú Unibanco (ITUB4) 20 Hypera Pharma (HYPE3) 20 Engie Brasil (EGIE3) 20 Telefônica Vivo (VIVT4) 20 BB Seguridade (BBSE3) 20

Ágora

Desempenho em setembro: -3,5%

Desempenho no ano: -10,1%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) Itaú Unibanco (ITUB4) 20 Taesa (TAEE11) 20 Tenda (TEND3) 20 Vale (VALE3) 20 Ecorodovias (ECOR3) 20

Elite

Desempenho em setembro: -5,64%

Desempenho no ano: -24,28%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) BB Seguridade (BBSE3) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Transmissão Paulista (TRPL4) 20 Taesa (TAEE11) 20 Telefônica Vivo (VIVT4) 20

Guide Investimentos

Desempenho em setembro: -4,40%

Desempenho no ano: -39,97%

Ações excluídas: Petrobras Distribuidora

Ações incluídas: Cosan

Ação Peso (%) B3 (B3SA3) 20 Cosan (CSAN3) 20 Cyrela (CYRE3) 20 Engie (EGIE3) 20 Vale (VALE3) 20

Genial

Desempenho em setembro: -7,19%

Desempenho no ano: -28,71%

Ações incluídas: Telefonica Vivo

Ações retiradas: Eletrobras.

Ação Peso (%) BB Seguridade (BBSE3) 20 Santander (SANB11) 20 Transmissão Paulista (TRPL4) 20 Telefônica Vivo (VIVT4) 20 Enauta (ENAT3) 20

Modalmais

Desempenho em setembro: -5,07%

Desempenho no ano: +0,23%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) Itaúsa (ITSA4) 20 Banco do Brasil (BBASE3) 20 Taesa (TAEE11) 20 Petrobras Distribuidora (BRDT3) 20 Telefônica Vivo (VIVT4) 20

Mycap

Desempenho em setembro: -5,91%

Desempenho no ano: -16,53%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) Itaúsa (ITSA4) 20 Telefonica Brasil (VIVT4) 20 B3 (B3SA3) 20 Cemig (CMIG4) 20 Taesa (TAEE11) 20

Necton

Desempenho em setembro: -5,60%

Desempenho no ano: -22,4%

Ações excluídas: BTG Pactual.

Ações incluídas: Engie.

Ação Peso (%) Engie (EGIE3) 20 Porto Seguro (PSSA3) 20 Bradesco (BBDC4) 20 Vale (VALE3) 20 EDP Energias (ENBR3) 20

Nova Futura

Desempenho em setembro: -2,22%

Desempenho no ano: 9,54%

Não hove alteração na carteira.

Ação Peso (%) BB Seguridade (BBSE3) 20 B3 (B3SA3) 20 Gerdau (GGBR4) 20 Telefonica Vivo (VIVT4) 20 Transmissão Paulista (TRPL4) 20

Planner

Desempenho em setembro: -5,81%

Desempenho no ano: -29,22%

Ações incluídas: CCR, Hypera, Porto Seguro e Taesa.

Ações retiradas: Banco do Brasil, Copasa, Ferbasa e Vivo Telefônica.

Ação Peso (%) CCR (CCRO3) 20 Hypera (HYPE3) 20 Direcional (DIRR3) 20 Porto Seguro (PSSA3) 20 Taesa (TAEE11) 20

Quantitas

Desempenho em setembro: -4,84%

Desempenho no ano: -22,98%

Não houve alterações na carteira.

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 20 Eletrobras (ELET6) 20 Taesa (TAEE11) 20 Itaú Unibanco (ITUB4) 20 Vale (VALE3) 20

Rico

Desempenho em setembro: -2,3%

Desempenho no ano: -28,78%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) MRV (MRVE3) 20 Transmissão Paulista (TRPL4) 20 Copel (CPLE6) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Vale (VALE3) 20

Santander

Desempenho em setembro: -4,27%

Desempenho no ano: -31,19%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) Vale (VALE3) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Alupar (ALUP11) 20 Telefônica Vivo (VIVT4) 20 BB Seguridade (BBSE3) 20

Terra

Desempenho em setembro: -3,75%

Desempenho no ano: -14,38%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) Bradespar (BRAP4) 20 B3 (B3SA3) 20 Banco Brasil (BBAS3) 20 Br Distribuidora (BRDT3) 20 Copasa (CSMG3) 20

Toro

Desempenho em setembro: -4,20%

Desempenho no ano: -10,8%

Ações incluída: Banco do Brasil.

Ação retirada: Itaúsa

Ação Peso (%) Vivo Telefônica (VIVT4) 20 Sanepar (SAPR11) 20 Banco Brasil (BBAS3) 20 Transmissão Paulista (TRPL4) 20 Taesa (TAEE11) 20

XP Investimentos

Desempenho em setembro: -2,5%

Desempenho no ano: -13,1%.

Ação incluída: EDP Brasil Ação retirada: Sanepar.