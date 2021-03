O que é seguro habitacional

Muito comum para casos de financiamento de imóvel e, muitas vezes, obrigatório, o seguro habitacional é diferente do residencial, um velho conhecido da população, que cobre danos causados por incêndios, explosões de gás de uso doméstico, raios, consequências de desmoronamentos com impossibilidade de proteção ou salvamento, explosões de aparelhos domésticos, terremotos e outros tantos motivos que podem ser adquiridos conforme o plano de cobertura escolhido.

O seguro habitacional serve para proteger contra risco de morte e invalidez permanente, além de ser possível incluir a cobertura a danos físicos ao imóvel. Mas, as exigências de cada categoria para que o seguro cubra o prejuízo deixado pelo proprietário não são tão simples, por exemplo:

A morte natural ou acidental do segurado precisa que a causa mortis (seja ela direta ou indireta) te nha surgido depois do contrato ter sido assinado. Ou seja, se a pessoa já tinha uma doença terminal antes da assinatura, o seguro não vai cobrir a dívida deixada.

A invalidez deve ser permanente e ocasionada após a assinatura do contrato também, impossibilitando o segurado de exercer sua atividade remunerada principal. Sendo assim, invalidez temporária e despesas médicas não estão contempladas na cobertura do seguro.

Portanto, o objetivo maior do seguro habitacional é garantir que o segurado não deixe a financeira no prejuízo em casos extremos como os citados acima, ajudando também os parentes que poderiam ser afetados com este tipo de acontecimento inesperado.

Não deixe de conferir com a sua seguradora todas as vantagens e benefícios na hora de fazer o seu seguro habitacional!