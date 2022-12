Chip em humanos? Entenda a tecnologia que pode ser implantada em você

Chips que podem ser implantados na pele não são bem uma inovação. Afinal, ouve-se falar deles há mais de 20 anos. Mas é chegado o momento em que eles começam a fazer mais sentido no dia a dia, agora que funcionam com gadgets como smartphones.

Com tamanho próximo de um grão de arroz, e ao custo de pouco mais de 1.000 reais para ser implantado, o chip tem funcionamento baseado em identificação por radiofrequência (RFID), similar ao de cartões de débito e crédito físicos por aproximação.

Munida de um aplicativo que registra os comandos no dispositivo, a pessoa chipada pode salvar arquivos pessoais e informações de contato, usá-lo como chave para portas e catracas e até realizar transações financeiras, por ora em criptomoedas.

Ainda que a ideia de ter um chip implantado no corpo pareça estranha, trata-se de uma tendência. Uma pesquisa recente com mais de 4.000 pessoas no Reino Unido e na União Europeia descobriu que 51% dos entrevistados consideram ter um chip implantado, mostrando que há futuro para a tecnologia que vai sob a pele.

