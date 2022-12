Instagram avança sobre BeReal e inclui fotos com câmera dupla e notas curtas na aba de mensagens

A geração Z definiu que a autencidade está na moda e as camada e mais camadas de filtros já não são tão legais - e o Instagram tomou nota.

Na terça-feira, 13, a rede social apresentou uma série de novos recursos que visam deixar o Instagram mais realista e colaborativo entre os usuários.

Com o novo recurso Candid é possível compartilhar fotos duplas, usando a câmera frontal e traseira ao mesmo tempo. A ideia é mais uma das que o app gerido pela Meta copiou dos concorrentes.

Nesse caso, trata-se de uma função encontrada primeiramente no BeReal, queridinho dos mais jovens e no qual o apelo é compartilhar fotos não planejadas e sem edições.

Notas na aba de mensagens

Outro novo recurso - chamado Notas - é um atualização de status focadas em amigos e que aparece na parte superior da caixa de entrada de mensagens. Assim, para acessar os comentários dos seus amigos ou criar um recado, basta entrar na aba de mensagens privadas do Instagram.

Os recados, que podem ter um tamanho de até 60 caracteres, estarão posicionados na parte superior da janela, com uma estética parecida com os Stories e seguindo a regra de desaparecer em 24 horas.

Perfis colaborativos

E para selar o caminho colaborativo que a rede quer tomar, foi apresentado, mas ainda não lançado, o recurso grupos, um tipo de perfil que serve para compartilhar postagens e histórias em uma página dedicada e partilhada entre amigos.

“Sempre que você compartilhar conteúdo em um perfil de grupo, esse conteúdo será compartilhado apenas com membros do grupo em vez de seus seguidores e será postado no perfil do grupo em vez do seu”, explicou a empresa em uma nota à imprensa e sem detalhar quando a atualização será lançada.