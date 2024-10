Prêmio EXAME Gestão de Pessoas 2024: na Sisprime, benefícios para o funcionário e para a família

A Sisprime é uma cooperativa de crédito fundada por 30 médicos, há 27 anos, no Paraná. Começou com a oferta de serviços financeiros, como contas-correntes, linhas de crédito, consórcios, seguros e cartões de crédito próprios, voltados principalmente para a área da saúde, como financiamento de clínicas e hospitais. Agora está atendendo também o agronegócio com crédito rural para a compra de tratores e sementes. Chama a atenção na empresa o pacote robusto de benefícios financeiros aos 500 funcionários espalhados pelos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.

A cooperativa oferece um seguro de vida completo, incluindo cobertura para o cônjuge. Em caso de falecimento da esposa ou do marido, o funcionário recebe 50% do valor do prêmio, equivalente a 20 vezes o valor da remuneração, com um piso de 160.000 reais e teto de 400.000 reais. A cooperativa paga 6% adicionais ao salário a título de vale-transporte. (O usual é a empresa descontar esse valor dos rendimentos.)

Desempenho e desenvolvimento

O reconhecimento pelo desempenho também faz parte da cultura da cooperativa. A empresa tem uma premiação anual por metas. Além do 13o salário, que é garantido por lei, a companhia oferece bônus até o 16o salário por ano. Independentemente da cidade, o vale-alimentação dos funcionários é de 2.050 reais, uma quantia alta sobretudo em cidades pequenas ou médias. Em dezembro, o valor é dobrado para abarcar gastos extras com as festas de fim de ano.

Para estimular o desenvolvimento, a Sisprime criou um programa de bolsas de estudo. Funcionários com mais de um ano na cooperativa têm acesso a um subsídio de 40% para cursos de graduação e pós-graduação. Uma plataforma online oferece mais de 1.400 cursos a quem deseja apenas uma formação rápida. Aos funcionários mapea­dos como futuras lideranças da companhia, a opção é fazer um treinamento numa das escolas de negócios mais prestigiadas do país, em São Paulo.

Por ser uma empresa fundada por médicos, o plano de saúde da Sisprime também está acima da média. O produto cobre 100% das despesas de todos os funcionários e seus dependentes, sem coparticipação e com cobertura nacional. “Os funcionários não têm nenhum custo adicional para incluir seus cônjuges e filhos no plano, e não há período de carência”, diz Ângela Briganó, gerente de recursos humanos da Sisprime. Há também um plano odontológico sem custo adicional — uma raridade entre as empresas brasileiras.

A cooperativa faturou 1 bilhão de reais no último ano e projeta um crescimento entre 10% e 15% para 2024. A cooperativa planeja, neste ano, expandir a rede credenciada em Santa Catarina e em Mato Grosso do Sul. “Nós sempre crescemos de forma planejada, sem arriscar, para garantir que cada nova agência seja um investimento viável”, diz Alvaro Jabur, médico por formação e presidente do conselho de administração da Sisprime, para quem os benefícios corporativos são parte fundamental da expansão. “Nosso propósito maior é garantir que nossos funcionários se sintam parte integrante da ­cooperativa”, diz.

