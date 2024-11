Resgate do essencial

Quem é o público-alvo da marca?

Nosso público-alvo são homens brasileiros que buscam equilíbrio entre estilo, funcionalidade e conforto. São consumidores exigentes, que valorizam praticidade, qualidade e que apreciam inovação. Nossas coleções atendem desde os homens que priorizam um visual mais tradicional e atemporal até aqueles que buscam produtos que acompanhem as mais recentes tendências e inovações tecnológicas, sempre com um olhar voltado para o desempenho e a durabilidade.

Quais são as principais tendências do jeans no guarda-roupa masculino?

Observamos uma tendência de minimalismo no vestuário masculino adulto, com uma preferência crescente por modelagens simples e democráticas. O jeans, em especial, está sendo revisitado com tecidos de alta qualidade e conforto, que incorporam tecnologias inovadoras. Para o público jovem, o jeans permanece no centro das composições, com modelagens amplas, como wide leg e loose, que já se consolidaram como essenciais no guarda-roupa dessa geração.

Como você resume a nova coleção masculina da Pool Jeans?

A nova coleção masculina da Pool Jeans reflete a convergência entre estilo contemporâneo, conforto e inovação tecnológica. Cada peça é desenhada para oferecer praticidade no cotidiano, sem sacrificar a sofisticação ou o desempenho. Incorporamos tecnologias de ponta que elevam a experiência do vestuário masculino, proporcionando peças versáteis que se adaptam aos desafios da vida moderna, seja no trabalho, seja no lazer.

Calças da nova coleção: modelagens justas dão lugar a peças mais amplas (Riachuelo/Divulgação)

Quais são as principais apostas e inovações desta coleção?

Nesta coleção, investimos fortemente em tecnologias que agregam valor ao produto final. A linha Comfy, por exemplo, utiliza tecidos que combinam a estética do jeans com a suavidade e a flexibilidade do moletom, um avanço significativo para quem prioriza conforto sem abrir mão do estilo. Outro destaque é a linha Recover, que conta com uma tecnologia de alta recuperação da forma, mantendo o caimento original da peça após diversos usos e lavagens, um diferencial importante para consumidores que valorizam a longevidade de suas roupas. Adicionalmente, temos a linha Everblack, com tecidos desenvolvidos para manter a cor preta intensa e uniforme por muito mais tempo, e a linha Thermorecover, que oferece resfriamento e secagem rápida, uma inovação especialmente relevante para o clima quente do Brasil. Cada uma dessas linhas foi projetada com foco em entregar uma experiência superior, aliando inovação e conforto.

Como o jeans evoluiu em termos de sustentabilidade para a marca?

Temos implementado processos que utilizam menos água e produtos químicos, além de fontes de energia renovável. Nossa linha Moda Circular exemplifica nosso compromisso com a sustentabilidade, utilizando tecidos que incorporam com no mínimo 22% de fibras recicladas, parte delas proveniente de resíduos da nossa própria cadeia de produção. Esse movimento não só reforça nossa responsabilidade ambiental, mas também atende a uma demanda crescente por produtos sustentáveis no mercado de moda.

Quais são os diferenciais das novas linhas de jeans premium?

As linhas Pool Jeans Premium e Pool82 se destacam por trazerem um produto de alta qualidade, resultado de tecidos sofisticados, modelagens impecáveis e detalhes personalizados. O design exclusivo das lavanderias e a atenção aos acabamentos garantem que cada peça seja não apenas funcional, mas também atemporal e elegante. Essas coleções estarão disponíveis a partir de novembro, oferecendo uma nova opção para homens que buscam elevar seu guarda-roupa com peças duráveis e sofisticadas.