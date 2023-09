MM 2023: transformação digital traz bons resultados para os bancos

Passados os efeitos mais negativos da pandemia de covid-19 e os desafios enfrentados por vários setores durante a crise sanitária, os bancos continuaram a demonstrar os bons resultados de 2021, graças, em boa medida, à aceleração dos processos de digitalização. Os ativos totais das 109 instituições analisadas por ­MELHORES E ­MAIORES atingiram 13,8 trilhões de reais em 2022, cerca de 10% mais do que os 12 trilhões de reais registrados em 2021. A cifra deste ano representa mais de 50% dos ativos registrados de todos os setores produtivos analisados pelo ranking, que somaram, juntos, 23,7 trilhões de reais.

Os números positivos também se refletem na receita líquida bancária em 2022: 1,29 trilhão de reais, 41,7% mais do que os 915,4 bilhões de reais registrados em 2021. O lucro líquido foi de 174,2 bilhões de reais; e a margem líquida, de 13,44%. Os grandes bancos de varejo mais tradicionais do mercado — Banco do Brasil, Caixa, Bradesco e Itaú — continuam ocupando as primeiras posições na lista setorial. Mas outras instituições, como Original, Pan, Agibank e Master, apresentaram um bom desempenho e subiram várias posições entre 2021 e 2022.

Previsão de bons resultados

Em 2023, após um primeiro semestre com certa instabilidade e situações adversas, como o caso da Lojas Americanas, a perspectiva do setor bancário é de seguir obtendo bons resultados, especialmente com a possível queda na taxa básica de juros.

A expectativa no mercado é de que os juros caiam ainda mais depois de o Banco Central ter reduzido a Selic em 0,5 ponto percentual em agosto, após um longo período em que a taxa foi mantida a 13,75% ao ano. Em um ambiente de queda gradual dos juros, a tendência é de aumento na procura por crédito, ampliando a movimentação nos bancos. Na esteira do crédito, outros produtos, como seguros e previdência, acabam sendo mais procurados pelos clientes e elevando as cifras das instituições.

RANKING SETOR RANKING GERAL EMPRESA Ativo Total 2022(1) Patrim. Líq. 2022(1) Lucro Líq. 2022(1) Receita 2022(1) Receita 2021(1) Cidade-Sede Estado 1 13 Itaú Unibanco Holding 2.323.440.000 177.343.000 30.737.000 144.857.000 126.374.000 São Paulo SP 2 4 Banco do Brasil 2.028.958.136 163.588.214 31.011.487 241.270.905 133.055.578 Brasília DF 3 11 Itaú Unibanco 1.795.934.293 129.498.547 27.405.408 154.613.569 95.726.445 São Paulo SP 4 10 Caixa 1.589.308.100 122.607.674 9.774.203 155.384.554 97.211.779 Brasília DF 5 9 Bradesco 1.503.520.714 154.263.223 20.732.172 161.576.000 119.550.564 Osasco SP 6 17 Santander 1.048.517.957 83.415.233 12.570.191 99.768.622 99.112.242 São Paulo SP 7 23 Banco Btg Pactual 450.612.088 46.613.311 7.841.837 71.405.669 28.392.509 Rio de Janeiro RJ 8 178 Banco Safra 265.523.260 18.355.536 2.205.662 6.753.246 6.668.141 São Paulo SP 9 101 Citi 162.489.411 4.717.246 1.818.667 11.521.437 6.175.772 São Paulo SP 10 77 Banco Votorantim 123.819.635 14.789.747 149.235 15.442.747 12.192.042 São Paulo SP 11 83 Banrisul 113.659.790 9.520.306 842.242 14.963.554 9.998.267 Porto Alegre RS 12 204 Banco Xp 79.383.151 828.418 113.640 5.577.119 1.920.173 Rio de Janeiro RJ 13 281 Banco BNP Paribas 75.713.968 3.391.772 263.995 3.632.518 2.311.928 Rio de Janeiro RJ 14 125 Banco Daycoval 69.704.926 5.759.221 1.102.927 9.301.070 6.569.516 São Paulo SP 15 126 Banco Bradesco Financiamentos 58.401.341 1.061.612 898.377 9.246.224 6.597.796 Rio de Janeiro RJ 16 252 Banco ABC 57.408.844 5.207.403 800.234 4.181.066 4.142.378 Rio de Janeiro RJ 17 86 Banco Pan 56.134.189 7.707.914 706.108 14.230.702 10.488.930 São Paulo SP 18 379 Rabobank 47.739.522 5.652.122 800.636 2.257.490 3.966.607 São Paulo SP 19 191 Banco BMG 47.011.872 3.939.448 226.151 6.096.727 4.670.366 São Paulo SP 20 283 Inter 46.300.000 7.100.000 14.000 3.600.000 2.196.833 Belo Horizonte MG 21 255 Banco Volkswagen 37.208.207 3.373.812 301.155 4.053.380 2.735.774 São Paulo SP 22 230 Banestes 36.831.645 1.992.179 345.796 4.737.872 2.178.032 Vitória ES 23 243 Itaú Consignado 35.001.962 1.219.082 532.310 4.289.533 4.613.589 São Paulo SP 24 469 Goldman Sachs do Brasil

— Banco Múltiplo 34.587.319 2.847.111 493.906 1.625.635 642.252 São Paulo SP 25 458 Bank of America Merrill Lynch — Banco Múltiplo 32.348.640 4.034.216 870.776 1.696.815 785.647 São Paulo SP 26 624 Banco MUFG 30.867.339 1.403.559 80.762 889.912 660.829 São Paulo SP 27 248 Banco Original 25.290.753 1.546.843 1.660.281 4.197.834 2.379.852 São Paulo SP 28 421 Banco Bocom BBM 22.567.531 1.010.106 220.632 1.900.304 862.971 Rio de Janeiro RJ 29 903 BancoSeguro 22.247.544 729.047 32.495 160.537 37.947 São Paulo SP 30 618 Banco HSBC 22.232.956 919.248 28.464 921.471 354.605 São Paulo SP 31 729 Banco Sociéte Générale Brasil 20.769.322 1.654.859 85.830 573.415 1.598.312 São Paulo SP 32 375 Banco CNH Industrial Capital 20.664.765 1.962.732 324.869 2.317.019 1.424.333 Curitiba PR 33 340 Banco Master 20.541.659 1.566.286 210.827 2.780.309 1.527.123 Rio de Janeiro RJ 34 761 Banco Mercedes-Benz do Brasil 20.191.939 2.311.215 120.968 508.527 591.090 São Bernardo do Campo SP 35 669 Deutsche Bank 17.512.424 2.477.199 256.141 746.429 424.197 São Paulo SP 36 702 Scotiabank 16.924.821 3.142.289 396.059 649.636 808.893 São Paulo SP 37 714 Kirton Bank 16.829.327 13.355.381 1.163.515 628.140 454.400 Osasco SP 38 282 Banco Carrefour 16.776.981 3.172.337 363.152 3.610.947 2.719.318 São Paulo SP 39 495 Banco Pine 16.313.794 868.979 40.900 1.454.715 990.789 São Paulo SP 40 451 Hipercard 15.343.048 2.988.565 459.480 1.754.729 1.208.081 Recife PE 41 655 Banco Mizuho do Brasil 15.299.867 934.044 123.376 780.489 460.398 São Paulo SP 42 483 Banco Bradescard 15.194.157 428.764 236.370 1.487.553 1.841.266 Barueri SP 43 278 Banco Mercantil do Brasil 14.848.428 1.319.541 200.571 3.671.020 2.606.505 Belo Horizonte MG 44 749 Banco Bradesco BBI 14.713.866 4.394.225 856.380 536.628 536.628 São Paulo SP 45 529 Banco John Deere 14.669.636 2.003.294 269.383 1.271.065 881.395 Indaiatuba SP 46 505 Banco Volvo (Brasil) 13.911.322 2.176.638 243.735 1.386.744 773.738 Curitiba PR 47 79 Banco Itaucard 12.760.489 6.586.797 1.017 15.389.749 10.445.755 São Paulo SP 48 302 Banco Agibank 12.580.918 1.139.592 100.481 3.256.302 1.931.103 Campinas SP 49 449 Sofisa 12.463.707 1.019.541 162.767 1.760.327 978.678 São Paulo SP 50 700 Banco de Lage Landen Brasil 11.933.010 889.015 93.918 652.048 655.085 Porto Alegre RS 51 411 Banco RCI Brasil 10.988.468 1.426.353 211.111 1.973.065 1.525.771 Curitiba PR 52 513 Banco GM 10.839.837 2.779.339 180.108 1.360.754 1.265.287 São Paulo SP 53 486 Banco Toyota do Brasil 10.499.646 1.114.842 40.069 1.480.954 1.165.036 São Paulo SP 54 764 SMBC 9.533.514 2.114.317 137.223 497.414 720.512 São Paulo SP 55 500 Paraná Banco 9.155.900 1.237.500 118.600 1.434.300 1.294.563 Curitiba PR 56 770 Banco Bradesco Berj 8.187.696 426.142 134.383 480.659 724.216 Rio de Janeiro RJ 57 507 Banco Cetelem 8.155.360 770.602 -580.017 1.379.783 1.235.384 Barueri SP 58 608 Modal 7.505.740 1.252.918 28.488 970.579 579.927 Rio de Janeiro RJ 59 631 Banco Fidis 6.698.495 1.150.812 202.344 853.020 456.157 Nova Lima MG 60 615 Banco Industrial do Brasil 6.197.091 691.568 92.755 938.988 656.541 São Paulo SP 61 703 Banco Bs2 5.289.500 653.912 52.832 647.952 404.956 Belo Horizonte MG 62 672 Banco Hyundai Capital Brasil 4.811.912 437.616 69.440 738.771 438.163 São Paulo SP 63 585 Omni Banco 4.805.083 422.608 134.131 1.059.628 693.699 São Paulo SP 64 682 Banco Honda 4.784.805 1.047.375 109.491 714.568 917.384 São Paulo SP 65 742 Banco Voiter 4.625.796 437.733 -71.613 545.726 229.726 São Paulo SP 66 744 Banco Rodobens 4.388.910 676.392 92.235 543.762 351.016 São Paulo SP 67 685 Tribanco 4.358.142 562.284 70.294 698.910 549.852 Uberlândia MG 68 727 Banco Rendimento 4.156.943 388.681 83.758 580.218 379.239 São Paulo SP 69 819 Neon Pagamentos 4.146.839 937.499 -1.893.897 344.053 152.531 São Paulo SP 70 837 Banco Cargill 4.007.061 763.653 68.351 299.688 439.288 São Paulo SP 71 925 Banco Itaú BBA 4.006.529 4.006.529 1.263.926 130.474 73.849 São Paulo SP 72 746 Losango 3.757.451 140.000 37.104 541.402 900.540 Rio de Janeiro RJ 73 805 Banco Paccar 3.483.140 766.278 26.307 363.338 107.595 Ponta Grossa PR 74 799 Daycoval Leasing 2.816.235 672.958 82.499 372.763 209.643 Barueri SP 75 863 Banco Alfa 2.538.783 121.930 1.448 231.348 159.857 São Paulo SP 76 752 Banco Topázio 2.524.099 192.292 73.915 533.517 422.198 Porto Alegre RS 77 833 Banco PSA Finance Brasil 2.445.425 260.792 25.615 304.928 184.271 São Paulo SP 78 802 Banco ABN Amro 2.409.905 611.464 41.720 367.210 185.405 São Paulo SP 79 731 Banco Ourinvest 2.407.997 150.733 57.399 567.546 268.378 São Paulo SP 80 818 Novo Banco Continental 2.401.244 227.133 -1.267 344.789 264.857 Porto Alegre RS 81 763 Banco Yamaha Motor do Brasil 2.268.514 395.540 15.801 499.745 442.587 Guarulhos SP 82 871 Banco Genial 2.233.374 191.743 7.841 219.595 154.257 Rio de Janeiro RJ 83 665 UBS BD Serviços Financeiros 2.189.156 1.468.854 44.471 755.571 831.840 São Paulo SP 84 914 Banco Crefisa 2.140.552 185.280 17.144 147.009 44.768 São Paulo SP 85 928 ICBC do Brasil — Banco Múltiplo 2.094.878 163.922 -3.061 126.497 92.094 São Paulo SP 86 976 Banco KDB do Brasil 2.007.637 396.497 108.328 44.110 74.591 São Paulo SP 87 856 Banco Paulista 1.983.925 186.533 7.268 250.419 115.913 São Paulo SP 88 921 Banco Caixa Geral Brasil 1.842.390 301.091 -1.920 140.242 57.080 São Paulo SP 89 913 Banco BCV 1.484.677 1.368.408 80.480 148.199 54.898 São Paulo SP 90 930 Banco B3 1.359.645 180.804 52.325 123.057 51.913 São Paulo SP 91 907 Banco Ribeirão Preto 1.283.062 201.337 23.634 158.271 130.081 Ribeirão Preto SP 92 829 Banco Semear 1.207.005 119.358 12.611 317.690 182.286 Belo Horizonte MG 93 905 Banco Guanabara 1.151.831 196.931 27.978 159.887 88.475 Rio de Janeiro RJ 94 965 Banco Bny Mellon 1.120.916 331.189 69.292 63.048 26.780 Rio de Janeiro RJ 95 969 Banco Andbank 1.090.668 422.821 -20.596 52.937 46.614 São Paulo SP 96 857 Banco KEB Hana do Brasil 1.081.434 169.611 11.568 248.164 196.811 São Paulo SP 97 902 Banco Investcred Unibanco 1.077.424 93.103 8.804 160.557 86.100 São Paulo SP 98 948 Banco Cifra 868.471 822.124 48.418 88.643 32.724 São Paulo SP 99 936 Banco Tricury 747.960 265.587 32.827 109.858 64.805 São Paulo SP 100 929 MS Bank 672.737 25.184 -3.771 126.050 144.394 Curitiba PR 101 958 HUB Pagamentos 666.675 131.795 -11.431 76.289 101.207 Barueri SP 102 959 Banco Arbi 666.011 48.962 -78 75.772 39.398 Rio de Janeiro RJ 103 975 Deutsche Sparkassen Leasing do Brasil 595.391 80.555 3.128 44.950 35.729 São Paulo SP 104 981 Banco VR 310.026 32.265 1.823 23.183 11.144 São Paulo SP 105 989 Bbva Brasil Banco de Investimentos 122.706 115.861 1.716 13.937 5.595 São Paulo SP 106 999 Ubs Brasil Banco de Investimentos 65.323 60.469 2.275 4.360 1.587 São Paulo SP 107 994 Banco Western Union do Brasil 35.910 33.783 3.510 10.092 1.347 São Paulo SP 108 998 Banco Porto Real de Investimentos 28.683 27.795 1.319 5.216 3.460 Porto Real RJ

Por ordem de ativo. (1) Valores em milhares de reais.