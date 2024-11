Quem fez o quê

Ivan Padilla - Editor-executivo do Guia de Estilo EXAME Casual e de conteúdos especiais da EXAME, cobriu edições das semanas de moda de Milão, a feira de tendências Pitti Uomo, em Florença, e os salões de relojoaria SIHH e Watches & Wonders, em Genebra. Já editou a revista da Daslu, foi redator-chefe da GQ Brasil e diretor de redação da VIP. Defende o conforto como medida de elegância e é adepto de uma alfaiataria mais relaxada.

Carolina Gehlen - Na EXAME desde 2010, a designer gráfica e diretora de arte coordena o time visual da marca, além de colaborar, cada vez mais, com reportagens para a editoria Casual — o universo dos cafés é uma de suas paixões. Detalhista, está sempre aprimorando o layout de tudo que chega aos leitores e acredita que o estilo de se vestir varia conforme as mudanças de vida de cada um. Nesta edição, assina a direção de arte, o design e a seção “Um lugar para tomar café...”.

Leandro Fonseca - O editor de fotografia da EXAME, da qual é veterano, é conhecido por deixar à vontade diante das câmeras até os executivos mais sisudos. É o resultado de quase 35 anos de profissão. Versátil, Fonseca também tem bagagem e tanto no universo da moda. Neste Guia de Estilo EXAME Casual, o terceiro do qual participou, clicou os dois ensaios principais. Seu guarda-roupa é marcado pela informalidade e pela discrição.

Daniel Salles - Com passagem pela EXAME, atuou nos principais jornais e nas maiores revistas de estilo de vida do país. Tem familiaridade tanto com o universo do turismo e da gastronomia quanto com o mundo dos negócios e da cultura. Adora tanto a discrição de uma camiseta básica quanto a personalidade e a vibração das camisas com estampas chamativas. Este é o terceiro Guia de Estilo EXAME Casual do qual participa.

Cuca Elias - Ela já perdeu as contas de quantos ensaios de moda ajudou a produzir para revistas como GQ Brasil e VIP. Descendente de libaneses, credita o início do interesse pelo universo da moda à loja de tecidos que pertencia a um de seus avôs. Já o pai dela sempre serviu de referência quando o assunto é elegância masculina — ele não abria mão de ternos sob medida. Vem daí, talvez, a competência dela para organizar ensaios de moda impecáveis.

Jô Castro - Maquiadora de mão cheia, tem uma trajetória marcada por números nada desprezíveis. Já são 22 anos atuando nesse ramo, durante os quais ajudou a produzir cerca de 40 capas de revista. Há 15 anos na agência Capa MGT, venceu o prêmio Avon de maquiagem na categoria Passarela, além de ter trabalhado por seis anos, como coordenadora, no programa Domingão do Faustão, da Globo.