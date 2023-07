Partiu Disney: confira novidades do 'lugar mais mágico da Terra'

Para a temporada de férias de verão nos Estados Unidos (inverno aqui no Brasil), os parques da Disney em Orlando estreiam atrações que prometem encantar crianças e adultos. A grande aposta é a “montanha-russa de moto”, inspirada no universo de Tron, no Magic Kingdom. Ainda neste ano, no segundo semestre, o Epcot vai ganhar uma área dedicada à personagem Moana, com o Journey of Water. Tudo isso para marcar o início das comemorações dos 100 anos da companhia, celebrados em outubro deste ano. Veja os principais destaques que a EXAME Casual foi conferir na Flórida.

Montanha-russa de moto

Com 32 metros de altura, 1.200 luzes, 910 metros de comprimento em uma área de 40.000 metros quadrados, a montanha-russa Tron Lightcycle/Run é a novidade da área Tomorrowland, no Magic Kingdom Park, e irmã gêmea da existente na Disneyland Shanghai, na China. A atração é um verdadeiro portal para dentro da história do segundo filme da franquia, lançado em 2010. É a mais rápida montanha-russa da Disney e chega a 95 quilômetros por hora já na arrancada. Os humanos — como são chamados os usuários dentro do longa — ficam na posição de uma moto, sendo presos pelas costas e panturrilhas. Como ocorre em outras atrações recentes da Disney, a fila não é convencional e funciona de forma virtual, por meio do aplicativo My Disney Experience. As vagas abrem no período da manhã e, para conseguir marcar, é preciso estar dentro do parque. A dica é ir à montanha-russa durante a noite. Apesar de a maior parte dela ser indoor, o passeio começa em uma parte externa com iluminação futurista exaltada com o entardecer.

Churrasco tex-mex

Entre no mundo do Toy Story no Roundup Rodeo BBQ, a nova atração do Disney’s Hollywood Studios. O restaurante é totalmente voltado para o universo da turma do xerife Woody. A gastronomia é tex-mex, focada no churrasco, e o serviço é feito na mesa com um preço fixo de 45 dólares para adultos (cerca de 215 reais), mais taxas e gorjetas. Você pede o que quiser no prato e pode repetir, caso sinta mais fome. A sugestão do chef Jerry Gonzáles é experimentar a clássica costelinha defumada (foto), acompanhada de mac and cheese. O ponto alto da experiência é quando Andy está para entrar no local — pelo sistema de som é possível ouvir ele se aproximando —, e todos os garçons ficam parados, assim como o Buzz e toda a turma. Na hora em que os “humanos” vão embora, os brinquedos voltam à vida. É necessário reserva.

Fogos e show de luzes

Está de volta ao Castelo da Cinderela do Magic Kingdom Park o show de luzes e fogos Happily Ever After. O espetáculo estava em cartaz desde 2017 e foi suspenso durante a pandemia de covid-19, em 2021. Agora, renovado, ganhou mais tecnologia com projeções que invadem toda a Main Street do parque, tornando a atração ainda mais próxima dos visitantes. O espetáculo de 18 minutos passeia pelas grandes histórias da Disney e arranca gritos mais calorosos e choros quando aparecem personagens como as princesas irmãs Anna e Elsa, de Frozen, e a jovem Moana. Chegue com pelo menos 30 minutos de antecedência para conseguir um bom lugar. Para ter uma visão mais completa, o ideal é ficar no fim da praça central.

Preços

O ingresso para um dia em um dos quatro parques do Walt Disney World Resort, em Orlando, custa entre 109 e 189 dólares (entre 522 e 903 reais). Os preços variam conforme o parque e a data escolhida.

Guia VIP Tour

A Disney disponibiliza um serviço VIP para grupos com até dez pessoas. Um veículo particular busca os hóspedes no resort e faz a entrada pelos bastidores, de forma mais privativa. O grupo tem a possibilidade de visitar mais de um parque por dia e ainda passa mais rápido pelas filas. O preço varia de 425 a 850 dólares por hora (entre 2.031 e 4.063 reais), sendo obrigatória uma contratação mínima de 7 horas. Os ingressos dos parques não estão incluídos no valor.

O jornalista viajou a convite do Walt Disney World Resort