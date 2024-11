Com novos formatos e devocionais, Mundo Cristão vende 600.000 exemplares em outubro

A editora paulista Mundo Cristão nunca vendeu tanto em 60 anos de história como agora. Só em outubro, foram 600.000 exemplares vendidos, nos mais variados formatos: do livro impresso e digital ao gravado em áudio. Na lista de obras, ficções para jovens cristãos, livros devocionários e, claro, bíblias.

Adaptar-se a novos formatos não é uma novidade para o diretor de operações Renato Fleischner, funcionário da editora há 22 anos. Desde 2017 a companhia produz e-books, por exemplo. Mas foi no pós-pandemia que a entrada em novos canais se mostrou uma estratégia importante para atrair leitores fiéis. “Estamos crescendo em marketplaces e livrarias virtuais”, diz.

O crescimento segue uma tendência do setor. A produção e o faturamento dos livros religiosos cresceram no último ano. Ao todo, foram produzidos mais de 52 milhões de exemplares com um faturamento de 674 milhões de reais, um avanço de 4,5% em relação a 2022, segundo o relatório da consultoria NielsenBook.

O sucesso desse mercado é, em parte, explicado pelo surgimento de um grande expoente. A obra Café com Deus Pai, criada pelo pastor Junior Rostirola e publicada pela editora Quatro Ventos, é um verdadeiro fenômeno. Só a edição de 2023 do livro vendeu mais de 700.000 cópias. Nas plataformas de áudio, o podcast de mesmo nome tem 3 milhões de assinantes e uma média de 200.000 ouvintes por episódio.

A febre levou diversos autores a lançarem suas próprias versões de livros devocionais, conhecidos por reunirem trechos bíblicos e aplicações práticas para questões da vida cotidiana. A Mundo Cristão surfou a onda. Novos modelos com leituras para um mês, seis meses ou um ano fazem parte dos 65 lançamentos previstos para este ano. Hoje, a venda de devocionais só perde para as ficções cristãs, mas a vantagem é apertada.

O bom desempenho fez a categoria ganhar mais espaço nas livrarias tradicionais e fora delas também. “Hoje em dia é comum ver livros cristãos fora da seção de religiosos”, diz. No mundo editorial, as palavras de fé estão ganhando mais força e formatos.