Os 30 segundos que fazem a diferença

“Você tem 30 segundos”, anunciou a assessora de Satya Nadella ao editor de fotografia da EXAME, Leandro Fonseca. Com três décadas de experiência fotografando os principais executivos do Brasil e do mundo, Fonseca tinha posicionado luzes, cadeira, mesa, todo o necessário para um ensaio rápido do atarefado CEO da Microsoft. Mas não esperava que precisaria trabalhar tão rápido. Clicou Nadella sentado numa poltrona e pediu para que ele se posicionasse atrás de uma mesa já separada para o último clique. “Não temos tempo”, alertou a assessora. Nadella aquiesceu e posou por mais uns segundos. Foi o suficiente para a foto que ilustra a capa desta edição da EXAME. O CEO da Microsoft não posou para nenhuma outra foto no Brasil, assim como não deu outra entrevista a não ser a que deu origem à reportagem especial desta edição, conduzida pelo diretor de redação Lucas Amorim e pelo repórter de inteligência artificial André Lopes — com um luxuoso artigo analítico de nosso Chief Artificial Intelligence Officer, Miguel Fernandes.

É o tipo de exclusividade que faz da EXAME protagonista em conteúdo sobre economia e negócios há seis décadas. Para esta edição mensal da revista, estivemos também na sede da Microsoft, em Redmond, nos arredores de Seattle. E fotografamos o fundador da companhia, Bill Gates, num painel durante a Assembleia das Nações Unidas, em Nova York. Além de se dividir entre Brasil e Estados Unidos, Fonseca ainda acompanhou o editor de macroeconomia Luciano Pádua em uma viagem de duas semanas à China para mostrar um país que equilibra tecnologia de ponta com tradição. Eles estiveram em algumas das fábricas mais modernas do mundo, mas também conheceram a impressionante cidade cenográfica de ­Hengdian, que conta com uma réplica em tamanho real da Cidade Proibida. Um ensaio nesta edição mostra esse país que tenta reconquistar o Ocidente não só com eficiência fabril mas também com cultura e tradição.

Protagonismo se constrói também com novos projetos, e esta edição marca o lançamento do Prêmio ­EXAME em Gestão de Pessoas, com lições de 12 empresas referência na experiência dos funcionários. São histórias de companhias pequenas, médias e gigantes que já entenderam que a prosperidade nos negócios passa cada vez mais por um time alinhado culturalmente. Passa, também, por entender o que empresas como a Microsoft estão fazendo em inteligência artificial; e por antever as oportunidades abertas pela visão de negócios de gigantes como a China. Conte com a EXAME para seguirmos, juntos, conectando os pontos de um mundo cada vez mais fragmentado — e fascinante. Boa leitura!