MM 2024: O segredo da longevidade do Fleury

O ano de 2023 foi marcado pela explosão de custos que afetou as operadoras de saúde — e acabou afetando também os prestadores de serviços. O Fleury passou ao largo dessa tendência, mesmo em meio à digestão da maior aquisição de sua história.

Com a fusão com o Hermes Pardini, aprovada em maio de 2023, a receita subiu 45%, para 6,4 bilhões de reais, e o lucro líquido avançou 52%. Considerando o faturamento combinado das duas companhias para 2022 e 2023, o crescimento orgânico também foi expressivo, de 10%, com manutenção da rentabilidade. Fleury e Pardini tinham complementaridade geográfica: hoje atuam em 14 estados, com mais de 500 unidades. O Pardini também fortaleceu o chamado “lab-to-lab”, com processamento de exames para outros laboratórios e para hospitais, o que passou a representar 24% da receita.

“A afinidade cultural e o objetivo de construir uma empresa para o futuro foram cruciais no processo de integração”, diz a CEO Jeane Tsutsui.

Perto de completar 100 anos, o Fleury já está de olho nos próximos 100. Para isso, está indo além dos diagnósticos, ampliando sua atuação para áreas como clínicas de ortopedia, oftalmologia, fertilidade e infusão de medicamentos. A divisão já responde por 8% da receita.

Eficiência é o nome do jogo. “Trabalhamos o tempo todo com prevenção e acompanhamento de doenças crônicas, o que evita uma situação de maior custo para todo o sistema de saúde”, diz Tsutsui.

O olhar de longo prazo também se reflete na abordagem ESG. Tsutsui não é exceção: 70% da liderança é feminina, e 45% das líderes são mulheres negras. A companhia reforçou seus compromissos numa emissão de dívida em 2021, com juros atrelados a metas de ampliação do acesso à saúde e redução de resíduos. “É esse tipo de pensamento que, ao longo dos anos, tem nos ajudado a trazer resultados consistentes.”