Hora da largada: setor da relojoaria bate recorde de vendas; LVMH comemora

Relógios são considerados cada vez menos um instrumento de tempo e mais um acessório de estilo. A constatação está no crescimento das vendas. O setor bateu recorde pelo terceiro ano consecutivo. Em 2023, a exportação de relógios suíços atingiu 26,7 ­bilhões de francos suíços, segundo a Fédération de l’Industrie Horlogère Suisse, um crescimento de 7,6% em relação ao ano anterior.

Esse é um mercado que vive de novidades, de releituras de modelos icônicos, de peças que mudam de tamanho e material. No calendário do segmento, a largada acontece com a LVMH ­Watch Week, realizada em janeiro. Em sua quinta edição, o evento ocorreu neste ano em ­Miami, com as quatro maisons do grupo — ­Bvlgari, TAG Heuer, Zenith e Hublot, além das segmentadas Daniel Roth e Gérald Genta.

O balanço do grupo LVMH em 2023 apontou faturamento recorde de 86,15 bilhões de euros, 9% acima do registrado em 2022. O segmento de joalheria e relojoaria respondeu por 11 bilhões de euros em faturamento, com crescimento de 7% em relação ao ano anterior. O que se comenta nos corredores do grupo é que existe uma expectativa de que o segmento de joalheria e relojoaria se torne o segundo mais rentável do grupo.

No relatório de resultados, a Bvlgari é citada como referência para o setor. A manufatura de origem italiana foi realmente o destaque do salão de Miami, com novidades em três linhas: a icônica para homens e mulheres Bvlgari Bvlgari, a feminina Lvcea e o já clássico Octo Finissimo, o elegante modelo masculino que virou ícone em apenas dez anos de existência.

O modelo Bvlgari Bvlgari está prestes a completar 50 anos. Em ouro amarelo ou rosê, os relógios da coleção variam agora entre o charme vintage de diâmetro de 26 milímetros e contemporaneidade da caixa de 38 milímetros. São quatro modelos. Os dois menores têm movimento a quartzo. Os dois maiores são de calibre automático. A coleção tem como marca as letras de Bvlgari Bvlgari no bisel, como se fossem nomes de imperadores em moedas antigas. A coleção foi lançada em 1975 como Bvlgari Roma. O relógio de ouro 18 quilates, inicialmente um presente para os principais clientes da maison, apresentava um display digital inovador para a época.

O Octo Finissimo não é tradicional como o Bvlgari Bvlgari, mas conseguiu uma proeza: em apenas dez anos, estabeleceu oito recordes de menor espessura. Dois modelos dessa já icônica linha foram apresentados em Miami. O Octo Finissimo Yellow Gold combina o mostrador azul com caixa e pulseira de ouro amarelo. O relógio vem com diâmetro de 40 milímetros, resistência à água até 100 metros, fundo de caixa transparente e calibre próprio com reserva de marcha de 60 horas. O Octo Finissimo Tuscan Copper, de mesmo tamanho, tem mostrador em tom salmão, e caixa e pulseira do mesmo aço usado na indústria aeroespacial.

Já o modelo feminino Lvcea faz a ponte entre a joalheria e a relojoaria. Com dez anos de história, a coleção vem agora em uma caixa mais refinada, em sete versões, com caixa de 33 milímetros com movimento automático ou 28 milímetros com movimento a quartzo, com materiais nobres como ouro, diamante e madrepérola. “O relógios têm uma leveza que remete às nossas joias clássicas, uma sensualidade semelhante à exalada por nossa coleção Serpenti”, diz Fabrizio Buonamassa, diretor criativo da marca.

Os lançamentos do salão

Confira outras novidades apresentadas no evento de Miami

• TAG Heuer Solargraph

Em 2022, a TAG Heuer lançou a tecnologia Solargraph, com um movimento carregado por luz solar ou artificial, e um relógio de 40 milímetros. Agora, vem em 34 milímetros. São cinco novos mostradores. Uma inovação é o uso de madrepérola. As novidades incluem uma versão adornada com diamantes nos índices e outra com diamantes nos índices e na luneta. A luneta é giratória unidirecional, e o modelo resiste a 200 metros de profundidade.

• Zenith Chronomaster Original Triple Calendar

A Zenith reintroduz o aguardado cronógrafo Chronomaster Original Triple Calendar. A caixa de aço de 38 milímetros é uma recriação do modelo A386 de 1969, com o calibre cronógrafo automático de alta frequência El Primero. O movimento vem agora com um triplo calendário e fase da Lua, em um design historicamente inspirado.

• Hublot MP-10 Tourbillon Weight Energy System

Esse modelo não tem mostrador, ponteiros ou massa oscilante. Em vez disso, um visor de rolos, uma reserva de energia circular e um turbilhão inclinado com enrolamento automático por dois pesos lineares. O anúncio de uma nova Manufacture Piece (MP) é sempre aguardado com expectativa na Hublot. Este de agora não será exceção.

• Gérald Genta

Fundada pelo lendário Gérald Genta, a maison tem supervisão de Michel Navas e Enrico Barbasini, agora no grupo LVMH. A marca tem como características a forma octogonal, o som de badalo e as complicações. Os primeiros relógios com personagens da Disney foram apresentados na feira Montres et Bijoux em 1984. Quatro décadas depois, a colaboração traz repetidor de minutos e um tamanho de 40 milímetros.

• Daniel Roth Tourbillon Souscription

O relógio lançado agora pela marca homenageia o Tourbillon ref. 2187/C187, o primeiro modelo do relojoeiro independente Daniel Roth, que fundou sua marca homônima em 1988, depois de ter ajudado na ressurreição da marca Breguet na Suíça. O primeiro protótipo da nova versão foi apresentado em Miami. As 20 peças da edição limitada serão entregues aos clientes no primeiro semestre de 2024.

O jornalista viajou a convite da organização da LVMH Watch Week