Relógios para as pistas de corrida: as novidades da Zenith

MIAMI. A Zenith tem um lugar cativo no coração dos apreciadores de relojoaria. A marca fundada em 1865 foi a primeira manufatura de fato, com uma produção verticalizada e integrada.

Não só isso. O calibre El Primero, desenvolvido em 1969, foi o primeiro cronógrafo automático capaz de medir intervalos de tempo até um décimo de segundo. A sua principal característica é uma frequência de 36.000 alternâncias por hora. Isso significa uma exatidão incrível na cronometragem de tempos.

Faz sentido, portanto, que a manufatura suíça siga apostando em cronógrafos de inspiração vintage. Esses são os dois principais lançamentos apresentados na LVMH Watch Week, realizada em Miami entre os dias 28 de janeiro e 1 de fevereiro.

Chronomaster Original Triple Calendar

A Zenith reintroduz o aguardado cronógrafo Chronomaster Original Triple Calendar. A caixa de aço de 38 milímetros é uma recriação fiel do modelo A386 de 1969, com a mais recente versão do lendário calibre cronógrafo automático de alta frequência El Primero.

O movimento vem agora com um triplo calendário e fase da lua em um design historicamente inspirado. Curiosamente, o El Primero foi inicialmente projetado para acomodar as funções de triplo calendário e fase da lua desde o início.

Chronomaster Original Triple Calendar da Zenith: triplo calendário e fases da lua

Chronomaster Sport

A Zenith adiciona dois novos modelos à linha Chronomaster Sport. Aqui, a disposição dos subdials e a paleta de cores também remontam ao El Primero A386 de 1969. Já a configuração da caixa foi inspirada nos modelso chamados “De Luca”, apresentados no final dos anos 1980.

Pela primeira vez na coleção principal do Chronomaster Sport, o bisel gravado de 1/10 de segundo é confeccionado em cerâmica verde. Os dois modelos diferem nas opções de pulseira: um com pulseira de aço inoxidável de três elos e o outro com a nova pulseira de borracha da marca projetada para o Chronomaster Sport.

Por fim, a Zenith apresenta o modelo com uma caixa, pulseira e bezel em ouro rosa, adornado com diamantes brancos em corte baguete, spinéis pretos e safiras cinzas e azuis.