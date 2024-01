Relógios que viram desejo: a aposta da Bvlgari na elegância feminina

MIAMI. Entra ano, sai ano, já se sabe o que esperar da Bvlgari: reinterpretações em diferentes tamanhos, cores e materiais de modelos icônicos que transitam entre a relojoaria e a joalheria, peças que viram desejo entre clientes assim que desembarcam nas vitrines nas lojas.

Foi assim a apresentação da marca de origem romana na LVMH Fashion Week, realizada em Miami entre os dias 28 e 30 de janeiro. As versões apresentadas são as das linhas femininas Bvlgari Bvlgari e Lvcea e do já clássico Octo Finissimo, o elegante modelo masculino que virou ícone em apenas dez anos de existência. Acompanhe.

Bvlgari Bvlgari

Clássico e ao mesmo tempo ousado. O modelo Bvlgari Bvlgari está prestes a completar 50 anos como um testemunho de elegância atemporal, para todos os gêneros. Em ouro amarelo ou rose, os relógios da coleção variam entre o charme vintage de diâmetro 26 milímetros e a contemporaneidade da caixa de 38 milímetros.

A coleção tem como marca as letras de Bvlgari Bvlgari gravadas no bisel, como se fossem nomes de imperadores em moedas antigas. Entre os fãs do modelo estão nomes como Susan Sarandon, Carol Alt, Bill Gates, Benicio del Toro, George Michael e Zendaya.

A coleção foi lançada em 1975 como Bvlgari Roma. O relógio em ouro de 18 quilates, inicialmente um presente para os principais clientes da maison, apresentava um display digital inovador para a época. Foi um sucesso imediato. A marca relançou o modelo em 2019, desta vez com uma pulseira de metal surpreendentemente moderna.

“Com a sua estética minimalista, o Bvlgari Bvlgari original incorpora perfeitamente o nosso DNA, sem qualquer necessidade de embelezamento adicional”, diz Fabrizio Buonamassa, diretor executivo de criação de produto da marca. A maison, continua ele, “revisita a essência desta criação original, agora sutilmente aprimorada com tecnologias modernas”.

Confira as quatro versões da linha revisitada.

Bvlgari Bvlgari 103968

Movimento mecânico de manufatura, corda automática. Calibre BVL191 ‘solotempo’ com segundos, minutos e horas. A reserva de marcha é de 42 horas. Caixa em ouro rose, 38 milímetros de diâmetro, fundo de caixa aberto, 8,75 milímetros de espessura. Bisel em ouro rose gravado com logotipo duplo, coroa de ouro rose. Resistente à água até 50 metros. Mostrador em prata opalino de acabamento fosco, com ponteiros dourados e marcadores de horas. Pulseira marrom em couro de crocodilo com fivela de pino.

Bvlgari Bvlgari 103967

Movimento mecânico de manufatura, corda automática. Calibre BVL191 ‘solotempo’ com segundos, minutos e horas. Reserva de marcha de 42 horas. Caixa em ouro amarelo, 38 milímetros de diâmetro, fundo de caixa aberto, 8,75 milímetros de espessura. Bisel em ouro amarelo gravado com logotipo duplo, coroa em ouro amarelo. Resistente à água até 50 metros. Mostrador preto fosco com revestimento Zapon fosco e textura salpicada, ponteiros dourados e marcadores de horas. Pulseira preta em couro de crocodilo com fivela de pino.

Bvlgari Bvlgari 103966

Movimento de quartzo com horas e minutos. Caixa em ouro rose, 26 milímetros de diâmetro e 6,35 milímetros de espessura, com bisel em ouro rose gravado com logotipo duplo. Coroa de ouro rose resistente à água até 30 metros. Mostrador em prata opalino com acabamento fosco e revestimento Zapon fosco, com ponteiros dourados e marcadores de horas. Pulseira bege em couro de crocodilo com fivela de pino.

Bvlgari Bvlgari 103897

Movimento de quartzo com horas e minutos. Caixa em ouro amarelo, 26 milímetros de diâmetro e 6,35 milímetros de espessura. Bisel em ouro amarelo gravado com logotipo duplo, coroa em ouro amarelo. Resistente à água até 30 metros. Mostrador preto fosco com revestimento Zapon fosco e textura salpicada, ponteiros dourados e marcadores de horas. Pulseira preta em couro de crocodilo com fivela de pino.

Octo Finissimo

Modelo Octo Finissimo da Bvlgari: ouro e mostrador azul

Em apenas dez anos, o Octo Finissimo revolucionou códigos e convenções da relojoaria. O relógio é uma combinação única de design ultrafino, desenho italiano e mecânica suíça.

“O Octo Finissimo abre uma janela para um reino de criatividade praticamente ilimitado. Seu design é geometricamente preciso e maravilhosamente versátil, oferecendo uma tela para diversas expressões e personalidades”, diz Fabrizio Buonamassa, diretor executivo de criação de produto e criador deste design, no livro “Bulgari Beyond Time”.

O Octo Finissimo estabeleceu oito recordes de menor espessura em oito anos. O modelo Ultra marcou o ápice dessa jornada, com apenas 1,8 milímetros de espessura. Em 2017, o Octo Finissimo Automatic ganhou o terceiro prêmio da série, com o movimento mecânico automático BVL 138, de apenas 2,33 milímetros, uma maravilha da engenharia. Acompanhe as duas novas versões do modelo.

Octo Finissimo Yellow Gold

Combina o mostrador azul com padrões que fazem alegoria aos raios de sol característico da Bulgari. No ano passado, o modelo chegou a ser pré-lançado no mercado norte-americano com uma edição limitada de 50 peças.

O brilho do ouro realça o jogo de luz nas linhas do relógio e na geometria de inspiração romana. A caixa, com suas 58 facetas, exibe requinte com ângulos arquitetônicos, com uma pulseira em ouro amarelo com acabamento acetinado e fecho dobrável de lâmina tripla. O mostrador é lacado em azul profundo com acabamento sunray. Ponteiros e marcadores de horas dourados e contrastantes garantem legibilidade, condizente com um relógio chique e esportivo. Diâmetro de 40 milímetros e espessura de apenas 6,4 milímetros, resistência à água até 100 metros, fundo de caixa transparente. Calibre BVL 138 de fabricação própria, reserva de marcha de 60 horas, adornado com chanfros finalizados à mão, granulação circular e motivo Côtes de Genève.

Octo Finissimo Tuscan Copper

Com mostrador em cobre toscano em tom salmão. Ponteiros e índices banhados a ródio criam contrastes sutis e elegantes nesta face acobreada, combinada com caixa e pulseira em aço inoxidável 904L, o mesmo usado na indústria aeroespacial. Movimento mecânico de manufatura extrafina com corda automática via micro-rotor de platina, calibre BVL 138 com pequenos segundos às 7 horas, reserva de marcha de 60 horas. Caixa em aço com 40 milímetros de diâmetro, fundo de caixa aberto, 6,40 milímetros de espessura, coroa em aço com inserção em cerâmica preta, resistente à água até 100 metros. Pulseira em aço polido com acabamento acetinado e fecho dobrável integrado.

Lvcea

Modelo Lvcea da Bvlgari: diamantes e mosaico de malaquitas

As linhas inspiradas em joias deste relógio feminino foram refinadas, de forma a envolver delicadamente o pulso. Além do mostrador cravejado de diamantes, a Bulgari revela novas facetas da personalidade do Lucea por meio da técnica artística intársia em madrepérola e composições em mosaico de malaquita.

“Nossas raízes estão em Roma e na arte da confecção de joias”, diz Jean-Christophe Babin, diretor da Bvlgari, no livro Bvlgari Beyond Time. “Nossas coleções de relógios de alta joalheria incorporam esse duplo legado em sua essência, mostrando suas múltiplas facetas – arquitetônicas, culturais e emocionais.”

Com 10 de história, a coleção vem com caixa refinada e novo design da pulseira, com curvas simétricas. “Esse componente foi concebido com uma leveza que remete às joias clássicas da Bulgari, uma sensualidade semelhante à exalada por nossa icônica coleção Serpenti”, afirma Fabrizio Buonamassa.

Produzido em ouro rose cravejado de diamantes ou em aço, o bisel emoldura um mostrador feito em madrepérola em técnica intársia ou marchetaria de malaquita. Os artesãos reúnem “raios” cortados em tiras finas de madrepérola – uma tarefa que exige a mais alta precisão, dada a fragilidade do material – para criar um padrão de raio de sol com pregas tridimensionais.

Doze diamantes engastados em garras quadradas, com configurações de inspiração arquitetônica, reluzem como marcadores de horas nos mostradores extraordinários de forma angular. Acompanhe as sete versões do novo Lvcea.

Lvcea 103727

Movimento automático com horas, minutos e segundos, reserva de marcha de 42 horas. Caixa e bisel em aço, com 33 milímetros de diâmetro e 9,16 milímetros de espessura, coroa em aço incrustada com safira sintética de lapidação cabochão e diamante. Resistente à água até 50 metros, mostrador Intarsio em madrepérola branca, marcadores de horas cravejados com 12 diamantes. Total de 13 diamantes (0,22 quilates). Pulseira em aço polido e acetinado com fecho dobrável.

Lvcea 103728

Movimento automático com horas, minutos e segundos, reserva de marcha de 42 horas. Caixa e bisel em aço, com 33 milímetros de diâmetro e 9,16 milímetros de espessura, coroa em aço incrustada com safira sintética de lapidação cabochão e diamante. Resistente à água até 50 metros, mostrador em técnica intársia com madrepérola verde, marcadores de horas cravejados com 12 diamantes. Total de 13 diamantes (0,22 quilates). Pulseira em aço polido e acetinado com fecho dobrável.

Lvcea 103730

Movimento automático com horas, minutos e segundos; diâmetro de 25,6 mm, espessura de 3,6 mm, 28,800 A/h, reserva de marcha de 42 horas. Caixa e bisel em aço e ouro rose, 33 milímetros de diâmetro e 9,16 milímetros de espessura, coroa em ouro rose incrustada com safira sintética de lapidação cabochão e diamante. Resistente à água até 50 metros, mostrador em técnica intársia com madrepérola branca, marcadores de horas cravejados com 12 diamantes. Total de 13 diamantes (0,22 quilates). Pulseira em aço polido e acetinado e ouro rosa com fecho dobrável.

Lvcea 103825

Movimento automático com horas, minutos e segundos, reserva de marcha de 42 horas. Caixa e bisel em aço e ouro rose cravejados com diamantes redondos de lapidação brilhante, 33 milímetros de diâmetro e 9,16 milímetros de espessura, coroa em ouro rose incrustada com safira sintética de lapidação cabochão e diamante, resistente à água até 50 metros; mostrador em técnica intársia com madrepérola branca; marcadores de horas cravejados com 12 diamantes. Total de 56 diamantes (1,3 quilates). Pulseira em aço polido e acetinado e ouro rosa com fecho dobrável.

Lvcea 103731

Movimento automático com horas, minutos e segundos, reserva de marcha de 42 horas. Caixa e bisel em aço e ouro rose cravejados com diamantes redondos de lapidação brilhante, 33 milímetros de diâmetro e 9,16 milímetros de espessura, coroa em ouro rose incrustada com safira sintética de lapidação cabochão e diamante, resistente à água até 50 metros. Mostrador em técnica intársia com malaquita verde, marcadores de horas cravejados com 12 diamantes. Total de 56 diamantes (1,3 quilates). Pulseira em aço polido e acetinado e ouro rosa com fecho dobrável.

Lvcea 103877

Movimento de quartzo com horas e minutos. Caixa em aço, 28 milímetros de diâmetro, 7,72 milímetros de espessura, coroa em aço incrustada com safira sintética de lapidação cabochão e diamante, resistente à água até 50 metros. Mostrador em técnica intársia com madrepérola branca, marcadores de horas cravejados com 12 diamantes. Total de 13 diamantes (0,15 quilates). Pulseira em aço polido e acetinado e ouro rosa com fecho dobrável.

Lvcea 103878

Movimento de quartzo com horas e minutos. Caixa em aço e ouro rose, 28 milímetros de diâmetro, 7,72 milímetros de espessura, coroa em ouro rose incrustada com safira sintética de lapidação cabochão e diamante, resistente à água até 50 metros. Mostrador em técnica intársia com madrepérola branca, marcadores de horas cravejados com 12 diamantes. Total de 13 diamantes (0,15 quilates). Pulseira em aço polido e acetinado e ouro rosa com fecho dobrável.