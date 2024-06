Melhores do ESG: os destaques do ano em moda e vestuário

A chegada de Gabriela Rizzo à presidência do Grupo Malwee, em agosto de 2023, tem a missão de dar continuidade às práticas de ESG da companhia, que, por exemplo, lançou o Parque Malwee, com 15 milhões de metros quadrados e aberto para a população já em 1978, dez anos depois da fundação da empresa, além de fortalecer novas práticas.

Exemplo disso são as recentes reuniões com lideranças femininas da companhia e a estruturação de um programa de mentoria. “Na minha chegada, percebi a importância da representatividade. Em março, no Dia Internacional da Mulher, um evento pontual teve bastante aderência e inspirou novos movimentos”, afirma. Atualmente, as mulheres são 66% do quadro geral de funcionários e 52% da liderança.

Na frente ambiental, em 2023, 92% das peças foram produzidas com menor impacto do que teriam anteriormente. Entre os produtos mais sustentáveis está o moletom com “fio do futuro”, sendo, em 2023, 85% das peças produzidas a partir de roupas usadas que seriam descartadas. “Agora em 2024, a Malwee quase dobrou o lote de malha produzida com o fio do futuro, resultado da ampliação do mix de peças. Outra novidade da coleção são as peças na cor preta, com processo de tingimento que usa 68% de água de reúso”, diz Rizzo.

A companhia também atualizou as metas ESG para 2030, com ambições como redução de 50% das emissões de gases de efeito estufa, nos escopos 1 e 2, em comparação a 2019. Em relação à água, neste ano o objetivo é reduzir o consumo por peça em 6% em relação a 2023. “Há importantes investimentos na renovação do parque fabril que impactam diretamente a efetividade da produção, rastreamento e outros atributos sustentáveis.”

Outro investimento é na estamparia digital, sendo que em 2023 foram mais de 1 milhão de peças assim produzidas, com uma redução média de 60% do consumo de água e menos produção de resíduos quando comparada com as técnicas convencionais.

O Grupo Malwee, presente em 80% dos municípios brasileiros, quer também aproveitar a força do varejo para incentivar o consumidor nas pautas ambientais e sociais. Um exemplo é a coleção ­Conectado com o Planeta, com mensagens de preservação ambiental. Já por meio do Instituto Malwee há ações como Menos Resíduo Mais Renda — Tecendo o Amanhã, com nove entidades participantes em 2023, que trabalharam com o envio de 8 toneladas de resíduos da indústria têxtil, gerando 57.000 reais em renda e 2.400 horas de capacitação.

Em medida mais imediata, por causa das enchentes no Rio Grande do Sul, a companhia doou peças e malhas, além de trabalhar em flexibilização de prazos e pagamentos. Agora, há um projeto sendo desenhado para apoiar os lojistas gaúchos ao longo dos próximos meses. Na frente de governança há ainda o anúncio de Guilherme Weege na presidência do conselho de administração. “Estamos em um momento de mapeamento de riscos e responsabilidades para a padronização dos processos e o atingimento das nossas metas até 2030”, diz Rizzo.

O Grupo Malwee também está na coliderança do Grupo de Trabalho (GT) em Direitos Humanos para o setor de Moda Têxtil, do Pacto Global da ONU — Rede Brasil. “Nosso objetivo é promover avanços e boas práticas no trabalho digno e sustentabilidade do plantio do algodão ao pós-uso da roupa.”

DESTAQUES DO SETOR

As empresas que junto com a Malwee se destacaram em Moda e Vestuário

Arezzo&Co

Na empresa de moda Arezzo&Co, a estratégia ESG é dividida em quatro pilares: produção responsável, meio ambiente saudável, pessoas empoderadas e comunicação transparente. Avanços incluem aumento da rastreabilidade do couro para 49% no ano passado e aprovação das metas pelo Science Based Targets Initiative (SBTi) em setembro. Encerrando o ano com 35% dos produtos com atributos sustentáveis, a meta é chegar a 60% até 2030. A marca de brechó Troc tem impulsionado a economia circular ao vender peças de coleções antigas de outras marcas da empresa. Ações na área de pessoas incluem bolsas de estudo, programas de aceleração de carreira e metas de diversidade em posições de liderança. Para ajudar na recuperação do setor calçadista do Rio Grande do Sul após as enchentes, a empresa compõe o fundo Próximos Passos RS.

Lojas Renner

A atuação ESG da Lojas Renner está focada em três pilares: relações humanas diversas; soluções climáticas circulares e regenerativas; e conexões para desenvolver a cadeia de valor. No pilar de soluções climáticas, 80% das peças de vestuário possuem atributos sustentáveis, como algodão e viscose certificados, fio reciclado e processos que reduzem o uso de água e químicos. Todos os fornecedores de vestuário têm certificação socioambiental. A empresa gaúcha também apoia vítimas de enchentes doando roupas e realizando outras ações de enfrentamento da crise, como voluntariado e doações de itens essenciais, em parceria com diferentes empresas e entidades. Regina Durante, diretora de Gente e Sustentabilidade da Lojas Renner S.A., destaca o engajamento da empresa nesse sentido.