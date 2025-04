Bolsas na Ásia disparam após Trump suspender tarifas recíprocas

Os mercados da Ásia-Pacífico sobem firme nesta quinta-feira após Wall Street ter seu melhor resultado para um único dia desde 2008. O otimismo vem depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou uma pausa de 90 dias nas tarifas recíprocas aplicadas a todos os países, com exceção da China.

Os mercados japoneses lideram os ganhos na região. O índice de referência Nikkei 225 subiu 8,3%, enquanto o índice Topix, mais amplo, avança 7,44%.

Já o índice Kospi da Coreia do Sul sobe 5,36%. Na Austrália, o S&P/ASX 200 sobe 4,69%.

Atenção à China

Os investidores estão atentos às ações chinesas, já que os EUA aumentaram as tarifas sobre as importações da China para 125% após Pequim anunciar planos de retaliar com uma taxa de 84% sobre produtos americanos.

O índice CSI 300 subia 1,60%, enquanto o Índice Hang Seng de Hong Kong avançava 3,92%. A Bolsa de Xangai subia 1,3%.

Índices futuros nos EUA

Depois de altas históricas na quarta-feira, os índices futuros das bolsas americanas operavam em ligeira baixa na quinta. Dow Jones registrava estabilidade. Já a Nasdaq tinha recuo de 0,8%, enquanto o S&P 500 tinha baixa de 0,38%.