Preço do aluguel em Fortaleza salta 28% nos últimos 12 meses, maior alta do Brasil

Em nenhuma das principais capitais do país o preço do aluguel tem subido mais do que em Fortaleza. O salto na capital cearense foi de 28% nos últimos 12 meses até agosto deste ano, segundo o Índice FipeZap+.

Já os imóveis vendidos no período saíram 9% mais caros do que no mesmo período do ano passado. A alta representa uma aceleração em relação aos números de 2021, quando o preço do aluguel subiu 4,4% e o da venda do imóvel, 5,8%.

Os preços mais elevados são consequência da escassez de oferta e da alta demanda no município, segundo Patriolino Dias, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Ceará (Sinduscon-CE). “As pessoas estão percebendo que o preço do imóvel não tem o mesmo patamar de 2019. Está maior.”

O ciclo de baixa da taxa de juro provocou um boom de procura em Fortaleza, justamente após anos de volume mais baixo de lançamentos, ainda reflexo da crise de distratos vivida em 2015. “O estoque de imóveis lançados entre 2012 e 2015, que ainda restava, já zerou. Uma nova onda foi lançada entre 2020 e 2021, mas só será entregue no final de 2024 ou em 2025. Há uma grande valorização pela falta de oferta.”

O segmento de alta renda é o que mais tem se destacado em Fortaleza, com a procura por uma segunda moradia mais próxima da praia. “A pandemia mostrou que algumas profissões permitem o trabalho remoto, o que também aumentou a demanda por imóveis maiores.”

Segundo Dias, mais de 6 bilhões de reais em empreendimentos foram lançados nos últimos anos em áreas nobres, como Meireles e Beira-Mar. “Os projetos incluíam apartamentos acima de 400 metros quadrados e valores entre 17.000 e 20.000 reais o metro quadrado. Todos já vendidos.”

