Leilão de imóveis tem desconto de até 13%; veja como participar

Começa nesta quinta-feira, 6 de outubro, um evento com oferta de imóveis com até 13% de desconto. Os imóveis estão disponíveis no site da Apê 11, plataforma digital de compra e venda de imóveis na cidade de São Paulo.

O evento, denominado de Chance Única, ocorre até o dia 10 de outubro. “O Chance Única da Apê11 foi pensado para facilitar o processo de compra e venda, e agilizar etapas como a verificação documental e a negociação com o proprietário antes mesmo de as propostas começarem”, explica Leonardo Azevedo, CEO e co-fundador da Apê11, uma empresa Santander.

Durante o evento, os compradores poderão dar um lance no imóvel de interesse, considerando os descontos já estabelecidos. Além do cadastro, que deverá ser feito até o dia 6 de outubro na página do Chance Única, será necessário informar como será o pagamento, à vista ou com crédito imobiliário.

Lance de compra

O conceito do Chance Única prevê a ideia de vender o imóvel ao primeiro comprador que fizer o lance de compra no preço já com desconto. Posteriormente, ele deverá assinar o contrato de compra e venda digital em até 1 dia útil, além de depositar o sinal de 5% do preço do imóvel. Os termos do contrato de compra e venda são padronizados e poderão ser solicitados previamente à Apê11.

Cada imóvel tem uma fila de espera, que é organizada por ordem de chegada. “A experiência é pensada para oferecer mais liquidez aos proprietários e um desconto aos compradores, com segurança jurídica, transparência e facilidades de pagamento, ou seja, todos os fatores críticos de sucesso para uma boa transação imobiliária”, complementa Leonardo.

Além disso, todos os apartamentos foram avaliados e laudados por uma empresa especializada para garantir que as propriedades vendidas estejam abaixo do preço de mercado.

Serviços oferecidos

Os interessados também podem agendar a visita às unidades disponíveis no Chance Única. As propriedades terão datas de Open House (Casa Aberta), disponibilizadas no cronograma do evento.

As responsabilidades do comprador incluem o pagamento da comissão de 5% sobre o preço do imóvel (que pode ser paga em até 3x sem juros no boleto bancário); do ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis); e dos custos cartoriais.