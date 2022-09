Brasil tem cidades mais baratas para morar na América Latina; veja ranking

O Brasil tem as cidades mais baratas para morar entre as principais da América Latina. Entretanto, ao analisar a acessibilidade financeira para comprar ou alugar um imóvel, o país apresenta um cenário bem ruim. É o que revela um estudo inédito realizado pela plataforma QuintoAndar divulgado nesta quinta-feira.

O levantamento analisou 12 cidades mais populosas da região da América Latina, 7 brasileiras (São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre) e cinco capitais da América Latina (Lima, Cidade do México, Buenos Aires, Quito e Cidade do Panamá). Juntas, essas cidades congregam mais de 55 milhões de habitantes. O estudo levou em conta dados dos últimos 12 meses, encerrados em julho de 2022, com base nos anúncios e nas buscas feitas nos portais Zonaprop (Argentina), Imovelweb e WImóveis (Brasil), Plusvalia (Equador), Inmuebles24 (México), Compreoalquile (Panamá), Adonde Vivir e Urbania (Peru), integrantes do Grupo QuintoAndar.

Segundo o levantamento, Buenos Aires, na Argentina, tem o metro quadrado mais caro da América Latina, média de 2.479 dólares. A Cidade do México, com preço médio de 2.200 dólares o metro quadrado é a segunda cidade mais cara na região, seguido pela Cidade do Panamá, com preço médio de 2.129 dólares.

A primeira cidade brasileira que aparece no ranking é Brasília, que ocupa a quinta posição, com preço médio do metro quadrado em 1.886 dólares. Porto Alegre tem o valor mais baixo e o ocupa o último lugar do ranking, com preço médio de 990 dólares. Vale destacar que dados abaixo consideram os preços dos anúncios e não de transação, o que pode gerar algum viés para mercados inflados. Veja ranking abaixo:

De acordo com o levantamento, a inflação, a valorização do dólar e as elevadas taxas do crédito para a habitação têm feito com que muitos consumidores adiem os seus planos de compra de um imóvel e continuem no aluguel. Como o preço de venda está mais caro, as pessoas preferem esse mercado, diminuindo o estoque para aluguel.

Em relação ao aluguel, Buenos Aires também figura no topo do ranking do preço do metro quadrado anunciado entre as 12 cidades analisadas. O preço médio do m² nos últimos 12 meses, encerrados em julho, foi de US$ 11,8. Isso significa que um apartamento de 50 m² não sai por menos de US$ 590 por mês.

“Durante a pandemia, houve uma curiosa combinação de fatores que se traduziu num pequeno boom imobiliário. E é possível perceber que o mercado na América Latina está hoje, em boa parte, aquecido. A Argentina é uma exceção: Buenos Aires vive um cenário de muita oferta e pouca procura. Ainda assim, com a inflação em alta, os preços de imóveis na capital são comparativamente maiores que os de outras cidades da região”, explica Vinicius Oike, economista do QuintoAndar. Ele acrescenta que a capital argentina vive um cenário de muita oferta e pouca procura, marcado por um excesso de estoque de casas à venda, o que agrava a escassez no mercado de locação.