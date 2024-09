MM 2024: Como a fábrica de talentos tem ajuda a WEG alavancar o negócio

Manter-se em um setor consolidado e expandir para novos mercados. É com esse pensamento que a WEG, gigante de equipamentos elétricos, tem atuado. No ano passado, a companhia de Santa Catarina viu sua receita subir quase 9% na comparação com 2022, chegando a 32,5 bilhões de reais. O lucro líquido também aumentou, passando de 4,72 bilhões de reais para 5,86 bilhões de reais, na comparação anual. A compra da Regal Rexnord, fabricante global de eletromecânicos, por 400 milhões de dólares em 2023, mostra o apetite da empresa em avançar em um setor que ela já lidera. Foi a maior aquisição nos 60 anos de história da WEG.

O movimento fortalece ainda mais a internacionalização da WEG, adicionando dez fábricas em sete países e mais 2.800 funcionários. “A WEG tem trabalhado de forma muito consistente para avançar em negócios maduros. A compra da Regal é um avanço no negócio de motores industriais”, diz Alberto Yoshikazu Kuba, presidente da WEG. Ele conta que a empresa tem investido cada vez mais em novos negócios, como energias renováveis, mobilidade e infraestrutura de recarga para veículos elétricos.

Para atender a toda essa demanda, a WEG aprendeu cedo a importância de formar mão de obra especializada. Desde 1968, tem um centro de formação e treinamento, conhecido como CentroWEG. O foco são jovens que ainda estão no ensino médio. Em parceria com o Senai de Jaraguá do Sul, onde fica a sede da WEG, os estudantes frequentam a escola durante um período e escolhem um dos cursos oferecidos pela empresa, como desenvolvimento de sistemas, manutenção eletroeletrônica e eletrotécnica. Os estudantes recebem salário e benefícios. O CentroWEG já formou mais de 5.300 alunos. “Hoje, nós temos muitos gerentes e diretores que saíram do que chamamos carinhosamente de ‘escolinha’”, diz Alberto Kuba. O CentroWEG é o maior ponto de entrada de colaboradores da WEG.