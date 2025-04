Hooters pede falência: 5 fatos curiosos sobre a rede das garçonetes sensuais

A Hooters of America entrou com pedido de falência no Texas nesta segunda-feira, 31, buscando reestruturar sua dívida de US$ 376 milhões por meio da venda de todas as suas unidades próprias para um grupo de franquias apoiado pelos fundadores da empresa.

A medida ocorre após anos de dificuldades para a cadeia de restaurantes casuais, que, como muitas outras, foi afetada pela inflação, aumento dos custos com trabalho e alimentos, e pela queda nos gastos dos consumidores americanos.

Atualmente, a empresa possui diretamente 151 locais e outros 154 são operados por franqueados.

Embora o preço da transação não tenha sido divulgado, o acordo precisa ser aprovado por um juiz de falências nos Estados Unidos para se tornar definitivo. A venda faz parte de uma estratégia maior da Hooters para reduzir sua dívida e revitalizar a marca, fundada em 1983, que ficou famosa pelos seus frangos fritos e pelos uniformes sensuais de suas atendentes.

No Brasil, a rede operou de 2002 a 2019, quando deixou o país completamente, citando motivos como dificuldades financeiras, problemas de localização e expansão e falta de adaptação ao mercado brasileiro.

Veja cinco fatos curiosos sobre a Hooters:

1. Hooters Air – A Tentativa de Aviação

Entre 2003 e 2006, a Hooters expandiu sua marca para o setor de aviação, criando a companhia aérea Hooters Air.

A frota da empresa era composta por sete aeronaves Boeing, e os voos ofereciam uma experiência única aos passageiros, com "Hooters Girls" entretendo os viajantes com danças e perguntas de trivia.

Mas, devido a restrições impostas pela Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA), as garotas não podiam exercer funções típicas de comissárias de bordo. Apesar do conceito divertido e inovador, a Hooters Air não conseguiu se manter viável no mercado, levando ao fim das operações em 2006.

2. Produtos em Supermercados

Para diversificar suas fontes de receita e alcançar consumidores fora do ambiente dos restaurantes, a Hooters lançou uma linha de produtos congelados. Esses itens, como asas de frango defumadas e popcorn chicken, foram distribuídos em grandes redes de supermercados, como o Publix.

A proposta era permitir que os clientes recriassem a experiência do restaurante em casa, utilizando fornos ou air fryers. Essa iniciativa visava não somente ampliar a presença da marca, mas também conquistar um público que preferisse o conforto de comer em casa.

3. Plano de Carreira das Garçonetes

O restaurante Hooters oferece um plano de carreira estruturado para suas garçonetes, com a possibilidade de progressão para cargos de gerência na rede.

As funcionárias recebem treinamento especializado, que inclui técnicas para lidar com situações delicadas, como interações com clientes indesejados, garantindo um ambiente profissional.

Além disso, o trabalho no Hooters valoriza a construção de relações de longo prazo com os clientes regulares, criando uma experiência personalizada e fidelizando a clientela.

4. Fundação em um Dia Inusitado

A rede de restaurantes foi fundada em 1º de abril de 1983, o famoso Dia da Mentira, o que tem uma explicação curiosa.

Seus fundadores acreditavam que o conceito da marca poderia falhar, e escolheram essa data como uma forma de minimizar qualquer constrangimento público, caso o empreendimento não desse certo.

No entanto, contrariando as expectativas iniciais, o Hooters prosperou, e o primeiro restaurante foi aberto em Clearwater, na Flórida, marcando o início de uma trajetória de sucesso para a rede.

5. Controle da Aparência Física

A aparência física das "Garotas Hooters" é um aspecto amplamente controlado pela empresa. As funcionárias são incentivadas a manter um padrão de beleza específico, incluindo cuidados com a aparência e vestuário padronizado.

Além disso, elas são orientadas a interagir de maneira amigável e atenciosa com os clientes. Esse foco no visual e nas interações pode gerar estresse e ansiedade entre as funcionárias, que precisam lidar com as expectativas da empresa e com a pressão para atender aos padrões estabelecidos.

A abordagem da Hooters sobre a aparência física tem sido alvo de críticas ao longo dos anos, especialmente em relação à objetificação das mulheres e ao impacto psicológico para as funcionárias.

A Hooters no Brasil

A Hooters chegou ao Brasil em 2002, com a abertura de sua primeira unidade em Santo Amaro, São Paulo. Com o intuito de expandir rapidamente, a rede foi adquirida pela Infinity Services em 2010, que passou a administrar os direitos de exploração da marca no país.

No entanto, a expansão da rede enfrentou desafios significativos, principalmente relacionados à adaptação cultural e à localização das unidades. Entre 2015 e 2016, a Hooters fechou três das suas quatro lojas em São Paulo, mantendo apenas a unidade da Avenida Paulista, que permaneceu em operação até 2019.

Tentativas de reposicionar a marca também foram feitas, com a Infinity Services introduzindo itens brasileiros no cardápio e focando na promoção de eventos esportivos para atrair clientes.

No entanto, essas estratégias não conseguiram reverter o desempenho abaixo das expectativas da marca no Brasil, levando ao fechamento definitivo das operações no país.