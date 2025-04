Empresa de logística vai investir R$ 200 mi para intensificar importações da indústria em Sumaré-SP

Até 2030, a Brado vai investir R$ 260 milhões nos terminais de Sumaré (SP) e Rondonópolis (MT), com a maior parte do valor, R$ 200 milhões, destinada à unidade do interior paulista.

Os investimentos fazem parte do projeto “Carrossel” e estarão concentrados no aumento da capacidade estática do terminal, bem como na infraestrutura logística, visando contribuir diretamente para a eficiência de descarga dos caminhões em Sumaré.

Hoje a unidade de Sumaré é capacitada para receber 150 caminhões/dia, a expectativa é que esse número salte para 400 caminhões/dia nos próximos anos.

“As melhorias vão abrir um novo mercado com grande potencial: a importação de insumos para as indústrias da região, no fluxo Santos – Sumaré. Será o principal investimento da Brado nos próximos 5 anos”, diz Luciano Johnsson, CEO da Brado.

Nova logística para o desenvolvimento regional

Composta por 90 municípios, entre eles Sumaré, a Região Administrativa (RA) de Campinas é a maior contribuinte para a riqueza industrial do Brasil, conforme estudo da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), baseado na Pesquisa Industrial Anual (PIA) do IBGE.

Em 2021, a RA de Campinas respondeu por 11,8% do Valor de Transformação Industrial (VTI) do país, que atingiu a soma de R$ 2,2 trilhões.

A importação entre Santos e Sumaré será realizada na rota de retorno das operações de exportação do maior porto da América Latina, tornando-se uma alternativa multimodal para agilizar o fluxo de contêineres.

“O terminal da Brado em Sumaré é um entroncamento ferroviário, conectando não apenas as regiões Centro-Oeste e Norte aos portos de Santos e Itaguaí (RJ), mas também os portos entre si e o agro à indústria”, diz Johnsson.

O destino dos investimentos

Cerca de 50% dos investimentos serão aplicados em novos pórticos equipados com tecnologia de automação para Sumaré e Rondonópolis. Os chamados RTGs ou RMGs são guindastes usados para movimentar e empilhar contêineres, reduzindo o tempo da operação e otimizando o espaço no pátio, porque são capazes de empilhar mais contêineres numa mesma coluna.

A compra dos equipamentos foi oficializada em novembro de 2024 com a empresa chinesa Jiangsu Rainbow Industrial Equipment (RIC), fornecedora da marca GENMA-KALMAR. A previsão é que três deles sejam instalados e entrem em operação no início de 2026, dois no terminal do interior paulista e um no de Mato Grosso.

“Estamos entusiasmados com a parceria estabelecida com a Jiangsu Rainbow para a primeira operação automatizada de RTG em ferrovias na América Latina. Esse acordo representa um passo significativo na modernização e eficiência dos nossos terminais, transformando a experiencia da operação e estabelecendo um novo padrão de excelência no setor”, diz Michelle Braga, gerente executiva de Suprimentos da Brado.

Representante da Rainbow no Brasil, a GV Logística fará a manutenção dos equipamentos. “Forneceremos suporte abrangente por meio de nossos técnicos especializados em guindastes GENMA-KALMAR, garantindo o sucesso deste projeto de guindaste de pórtico automatizado para a Brado e seus clientes.”

O negócio contou ainda com a consultoria da empresa JC Platero , que forneceu orientação técnica e estratégica durante o processo.

O restante do investimento em Sumaré será aplicado em obras de construção de escritório, armazéns e ampliação de áreas de pátio e habilitação do terminal para operar como Recinto Especial para Despacho Aduaneiro de Exportação (Redex). Em Rondonópolis, está prevista a ampliação do pátio. Em ambos os terminais haverá implementação de sistemas e ferramentas de tecnologia para suportar o crescimento das operações.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube