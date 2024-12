De fã a colega de palco: como esse empreendedor colocou Richard Branson no seu lado num evento

Filho de um metalúrgico e uma dona de casa, Rafa Prado cresceu na periferia de Mauá, no ABC Paulista. Por ali, sempre ouviu que grandes conquistas eram privilégio dos mais ricos. Aos 17 anos, no entanto, encontrou no livro Like a Virgin, de Richard Branson, a fagulha que mudaria sua forma de enxergar o mundo dos negócios.

“O livro me mostrou que pessoas como Branson, disléxico e desacreditado por muitos, podiam conquistar o mundo se acreditassem nelas mesmas.”

Motivado pela leitura, ingressou na USP, onde cursou duas graduações. Durante a trajetória acadêmica, enfrentou desafios como a adaptação ao ambiente universitário, o preconceito e a perda precoce do pai, que o obrigou a assumir as finanças da família.

O ponto de virada veio quando Prado mergulhou no universo do marketing digital. Após uma experiência frustrada desenvolvendo softwares, alcançou o primeiro milhão aos 24 anos com a criação de cursos online para influenciadores digitais. “Foi quando percebi que queria ir além, criar algo que combinasse negócios e experiências únicas”, diz.

Espetáculo de negócios

Em 2016, lançou um evento descrito como um “espetáculo de negócios”, que combina aprendizado empresarial e entretenimento. O ápice veio três anos depois, quando trouxe o próprio Richard Branson ao palco. “Foi a realização de um sonho. Aos 17 anos, o livro dele mudou minha vida; aos 30, estávamos juntos no palco compartilhando ideias”, diz.

Aos 36 anos, Prado continua trabalhando com livros, cursos e encontros entre empreendedores. Entre os principais projetos está o programa de mentoria para empresas que faturam entre 1 milhão e 30 milhões de reais. Em 2024, ele projeta uma receita de 16 milhões de reais, com meta de atingir 22 milhões de reais no próximo ano. Além disso, busca ampliar suas fronteiras intelectuais: foi aprovado no concorrido mestrado em gestão da Saïd Business School, em Oxford. “Se você não veio de uma família rica, pode criar uma. Basta ter foco, disciplina e dedicação”, diz.

Para ficar de olho