Aposta no 5G: Intelbras alcança receita de R$ 3 bilhões e mira abocanhar 30% do setor

A Intelbras é uma empresa de comunicação que claramente sabe aproveitar os momentos. Se no início da pandemia, em 2020, apostou na automação doméstica e na segurança privada para segurar as vendas em um período complicado, em 2021 sabia que o leilão do 5G seria uma grande oportunidade. O resultado está nos números: uma receita de 3 bilhões de reais no ano passado, ante 2,1 bilhões no exercício anterior.

Segundo o presidente da empresa, Altair Silvestri, a Intelbras mira uma maior participação no mercado de infraestrutura do 5G. A meta: abocanhar 30% do setor. Para dar conta da meta, que envolve desbancar players globais, firmou parceria, em julho de 2021, com a Qualcomm para suprir a demanda do mercado de operadoras e provedores por dispositivos 5G e de Wi-Fi.

Mas as ambições não param nas sea­ras que já são expertise da Intelbras. A energia solar, que já figurava como um braço de ação, agora tem uma estratégia bem definida de crescimento. Um sinal disso foi o investimento de 334,3 milhões de reais na compra da ­Renovigi, de energia solar, para a qual destina a missão de ampliar a geração distribuí­da de energia limpa e sustentável.

“Energia solar ainda é um mercado novo. Vamos ser líderes com uma posição forte. O restante será fácil se consideramos que a Intelbras já é estabelecida no pós-venda e no atendimento ao consumidor”, diz Silvestri, que destaca a confiança dos consumidores na marca como um diferencial de peso.

AS MELHORES DO SETOR

Pontuação

da Empresa Posição

por Receita Empresa Receita 2021(1) Receita 2020(1) Lucro Líq. 2021(1) Patrim. Líq. 2021(1) Ativo Total 2021(1) Cidade-Sede Estado 1 6,95 208 Intelbras 3.000.182 2.106.235 364.443 1.919.139 3.555.796 São José SC 2 6,90 20 Vivo 44.032.613 43.126.472 6.229.357 70.006.196 115.663.533 São Paulo SP 3 6,63 188 Positivo Tecnologia 3.365.487 2.192.173 202.896 1.181.661 3.754.136 Curitiba PR 4 6,50 151 Multilaser 4.846.652 2.844.340 774.715 4.008.678 6.679.387 São Paulo SP 5 6,43 515 Senior 582.475 412.396 103.374 247.650 407.922 Blumenau SC 6 6,43 647 Matera Systems Informática 215.462 161.155 33.370 181.654 406.851 Campinas SP 7 6,30 48 TIM 18.058.027 17.267.812 2.957.174 25.107.106 49.819.186 Rio de Janeiro RJ 8 6,29 233 Algar 2.588.407 2.350.771 229.505 1.606.482 6.221.012 Uberlândia MG 9 6,29 204 Atento 3.052.856 3.065.806 -183.000 308.855 2.703.634 São Paulo SP 10 6,27 550 Bemobi Tech 488.837 171.546 75.349 1.029.723 1.445.472 Rio de Janeiro RJ

(1) Valores em milhares de reais. Para a colocação das empresas foram considerados: resultados contábeis-financeiros (ROE – Retorno Sobre o Patrimônio Líquido, Roce – Retorno Sobre o Capital Empregado, ILS – Índice de Liquidez Seca, D/E – Alavancagem); crescimento de 2020 e 2021; ESG (sete indicadores ambientais, sete indicadores sociais e sete indicadores de governança).

Mais detalhes podem ser conferidos no site mm.exame.com