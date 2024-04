Smart contracts e o novo horizonte do mercado de seguros

O mercado de seguros, tradicionalmente conhecido por sua complexidade e lentidão em processos, enfrenta desafios significativos que vão desde fraudes até ineficiências operacionais. No entanto, a revolução digital trouxe consigo tecnologias disruptivas como o blockchain e os smart contracts, que prometem transformar fundamentalmente este setor.

A adoção destas tecnologias pode não apenas resolver muitos desses desafios, mas também redefinir a relação entre seguradoras e segurados, promovendo transparência, eficiência e confiança.

Desafios do mercado de seguros

O mercado de seguros lida com um volume massivo de dados e transações, tornando-se um alvo para fraudes e manipulações. Segundo informações do InfoMoney, as fraudes confirmadas contra seguradoras atingiram R$824,9 milhões em 2022, o que corresponde a cerca de 16,1% do total dos sinistros suspeitos.

Esses números são parte do relatório "Quantificação da Fraude no Mercado de Seguros Brasileiro", publicado pela CNseg. O estudo aponta que os sinistros suspeitos representaram 11,4% dos R$44,7 bilhões pagos aos clientes, com apenas 16,1% desses casos sendo efetivamente provados como fraudes. Assim, torna-se essencial que seguradoras e insurtechs considerem a adoção de estratégias eficazes para alterar essa realidade.

Além disso, os processos manuais e burocráticos prolongam as análises de riscos e os pagamentos de sinistros, frustrando clientes e aumentando os custos operacionais para as seguradoras. Com a crescente demanda por personalização e serviços mais ágeis, o setor precisa de uma transformação que alinhe eficiência e segurança.

Blockchain e smart contracts como solução

O blockchain oferece uma estrutura de dados que é imutável e transparente por natureza. Cada transação é registrada sequencialmente e de forma permanente, tornando quase impossível a alteração ou exclusão de informações sem a permissão de todos os envolvidos na rede. Essa característica é vital para combater fraudes e melhorar a confiança nas transações de seguros.

Os smart contracts, por sua vez, são programas auto-executáveis que operam com base nas regras codificadas no blockchain. Eles automatizam os processos de verificação e pagamento, eliminando a necessidade de intermediários e reduzindo os tempos de resposta.

Exemplo do uso de smart contracts em um Seguro de Viagem (Chainlink/Reprodução)

Utilizando feeds de dados integrados, esses contratos inteligentes acessam informações de partida e chegada de voos em tempo real, diretamente no blockchain. Essa conexão direta com os dados permite que executem automaticamente pagamentos de indenização se um voo estiver atrasado.

Isso significa que o passageiro, ao invés de passar pelo estresse e pelo processo burocrático de reivindicar um seguro de viagem devido a atrasos, pode receber compensações de maneira automática e instantânea, uma vez que o smart contract detecta o atraso no voo.

Portanto, o uso de smart contracts no seguro de viagem não apenas proporciona uma maior precisão na gestão de sinistros, mas também aumenta a confiança dos usuários no serviço, transformando uma situação potencialmente frustrante em uma solução ágil e sem complicações.

Aplicações práticas em diferentes tipos de seguro

Seguro de Viagem

Smart contracts podem ser programados para liberar pagamentos automaticamente em caso de eventos cobertos, como cancelamentos de voos. Essa automação reduz a necessidade de processamento manual e acelera a resposta ao consumidor.

Seguro de Propriedade e Acidentes

No seguro de automóveis, por exemplo, sensores integrados ao veículo podem registrar dados de um acidente e transmiti-los via blockchain, acionando um smart contract para o processamento rápido do sinistro.

Seguro de Saúde

O blockchain pode armazenar registros médicos seguros que podem ser acessados apenas por entidades autorizadas, como médicos e seguradoras, com o consentimento do paciente. Isso não apenas protege a privacidade do paciente, mas também simplifica a verificação e o processamento de reivindicações médicas através de smart contracts.

Seguro P2P

Plataformas de seguros peer-to-peer utilizam o blockchain para criar um modelo descentralizado onde indivíduos podem se agrupar para segurar uns aos outros. Isso reduz custos, aumenta a transparência e distribui riscos de maneira mais eficiente.

Vantagens ampliadas

Além de combater fraudes e aumentar a velocidade dos serviços, o blockchain permite uma segmentação de mercado mais precisa. Com dados seguros e confiáveis, as seguradoras podem oferecer produtos customizados para grupos específicos, como mulheres, estudantes em intercâmbio ou pequenos empresários, atendendo melhor às suas necessidades específicas.

A integração do blockchain e dos smart contracts no mercado de seguros representa uma evolução necessária e inevitável. Ao enfrentar diretamente os problemas de fraude e ineficiência, essa tecnologia não só melhorará a operacionalidade das seguradoras como também enriquecerá a experiência do consumidor.

As seguradoras que adotarem essas inovações estarão na vanguarda do mercado, oferecendo serviços mais rápidos, seguros e personalizados. É uma mudança que redefine o que esperamos do seguro: menos burocracia, mais segurança e uma relação de maior confiança entre as partes. As seguradoras que perceberem isso não só sobreviverão às mudanças do mercado, mas prosperarão, liderando o caminho em um novo paradigma de serviços de seguros.

