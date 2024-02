A fórmula TikTok: qual é a receita para uma empresa viralizar na plataforma de vídeos curtos?

Gabriela Comazzetto já passou por Microsoft, Twitter e Facebook até chegar ao TikTok. Na plataforma da ByteDance, ela lidera a área de negócios para a América Latina e está acostumada a encarar a pergunta: “Como eu faço para a minha marca viralizar?”.

Leia a entrevista com a executiva abaixo.

Por que o TikTok é tão viral?

Diferentemente de uma rede social, o TikTok é menos sobre quem você segue e mais sobre quais são os seus pontos de interesse. As coisas viralizam porque o que vale é a relevância do conteúdo. Para uma PME, essa é a fórmula do sucesso. Ela tem uma plataforma com diversos recursos e a mesma chance de viralizar de uma empresa com investimento maior.

Que público está no TikTok?

Hoje temos mais de 1 bilhão de pessoas dentro da plataforma e estamos falando de todos os públicos acima de 13 anos. Para as PMEs, é interessante entender o conceito de community commerce (“comércio de comunidade, na tradução para o português”). O TikTok é sobre comunidades. Pessoas que gostam de livros, por exemplo, interagem e trocam informações sobre produtos literários pelo TikTok. O mesmo vale para moda, varejo, finanças pessoais. O importante é saber o que a comunidade quer e criar o conteúdo mais relevante possível para esse público.

Qual é a receita para uma PME viralizar?

Primeiro, o empreendedor deve entender qual é sua comunidade. Depois, compreender o TikTok em si, os recursos, os efeitos, a biblioteca de músicas. Por ser uma plataforma de entretenimento, é importante fazer um vídeo divertido, que use música. Legendar o vídeo e colocar texto também chama a atenção. Além disso, os primeiros 3 segundos são muito relevantes. Também pense em como usar os criadores de conteúdo a seu favor. E a frequência é fundamental.

Dados em redes

Os virais marcam presença cada vez mais frequente. O boca a boca, no ambiente das redes, ganhou dimensões que extrapolam barreiras sociais, econômicas e geográficas. A cada caso, os times de redes sociais se movem para participar das conversas. A busca é por capturar atenção e gerar novos negócios