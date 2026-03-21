Thomas Shelby morre em Peaky Blinders? Final de novo filme da Netflix surpreende fãs

Após a passagem pelos cinemas, Peaky Blinders: O Homem Imortal chegou ao catálogo da Netflix e rapidamente se tornou um dos títulos mais buscados da plataforma. O longa marca o encerramento da trajetória de Thomas Shelby, personagem interpretado por Cillian Murphy, que morre na trama.

Diferentemente de outras situações ao longo da série de Steven Knight, em que escapou de atentados, traições e ameaças políticas, desta vez o personagem aceita o próprio destino.

No clímax da trama, após um confronto envolvendo nazistas e uma conspiração financeira, Thomas é baleado e fica gravemente ferido. Mesmo havendo possibilidade de sobrevivência, ele opta por não continuar.

A cena decisiva envolve Duke Shelby, filho de Thomas, que assume papel central no encerramento da história. Ferido e consciente de que não quer prolongar o sofrimento, Thomas pede para que o próprio filho atire.

O momento simboliza a passagem de poder dentro da família Shelby. Ao cumprir o pedido, Duke não apenas encerra a vida do pai, mas também assume o comando do império criminoso.

Quais são as últimas palavras de Thomas Shelby?

Antes de morrer, Tommy pronuncia: “In the bleak midwinter” (“No meio do inverno sombrio”, em tradução livre).

A frase remete a um poema e a um cântico associado à Primeira Guerra Mundial, conflito que marcou profundamente o personagem desde o início da série. A referência conecta o desfecho ao trauma de guerra que moldou suas decisões ao longo de seis temporadas.

Após a morte, o filme apresenta um funeral simbólico, alinhado às tradições ciganas da família Shelby. O corpo é cremado junto a dinheiro falso, reforçando o simbolismo sobre poder, riqueza e legado.

Apesar do encerramento do arco de Thomas Shelby, o universo de Peaky Blinders não termina com o filme.

Uma nova produção ambientada nos anos 1950 já foi confirmada. Steven Knight segue no projeto, e Cillian Murphy deve atuar como produtor executivo. A expectativa é que Duke Shelby tenha papel relevante na nova fase da história.

Com isso, embora Thomas Shelby tenha morrido em O Homem Imortal, o legado da família Shelby permanece como eixo central da franquia.