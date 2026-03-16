'Sessão da Tarde': qual filme vai passar na TV Globo nesta segunda-feira, 16?

Nesta segunda-feira, 16, a Sessão da Tarde da Globo exibe o romance de sucesso "Como Eu Era Antes de Você".

A trama acompanha Will (Sam Claflin), um homem rico e bem-sucedido que leva uma vida repleta de conquistas, viagens e esportes radicais — até ser atingido por uma moto ao atravessar a rua em um dia chuvoso.

O acidente o torna tetraplégico e o deixa depressivo e extremamente cínico, para a preocupação de seus pais, vividos por Janet McTeer e Charles Dance.

É nesse contexto que Louisa Clark (Emilia Clarke) é contratada para cuidar de Will. De origem modesta, com dificuldades financeiras e sem grandes aspirações na vida, ela faz o possível para melhorar o estado de espírito dele — e, aos poucos, acaba se envolvendo com o paciente.

Confira o trailer:

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta segunda-feira?

A exibição começa às 15h25, no horário de Brasília, pela Globo.