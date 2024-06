Quantos países falam português no mundo além do Brasil?

Nesta segunda-feira, 10, comemora-se o Dia da Língua Portuguesa no Brasil. Muito além das terras brasileiras, quase 300 milhões de pessoas têm o português como língua oficial.

É verdade que o Brasil, com mais de 210 milhões de pessoas, puxa a estatística para cima, mas há outros oito países que faltam português cotidianamente.

Apesar de ter colonizado mais de 50 territórios, a herança linguística de Portugal ficou restrita a poucos países que estão em praticamente todos os continentes.

Mesmo que haja diferenças entre os sotaques, a cultura une as nações que criaram até organismos internacionais entre os falantes do português. Em 1989 foi realizado no Brasil o primeiro encontro dos chefes de Estado e de Governo dos países de língua portuguesa que reuniu Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe, a convite do presidente brasileiro da época, José Sarney.

Na reunião, decidiu-se criar o Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP), que se ocupa da promoção e difusão do idioma comum da comunidade. Em 1996, o grupo evoluiu e criou a a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa para a cooperação em todos os domínios, inclusive os da educação, saúde, ciência e tecnologia, defesa, agricultura, administração pública, comunicações, justiça, segurança pública, cultura e comunicação social.

América, África, Europa e Ásia. O português é falado nesses continentes devido à expansão marítima de Portugal na época das grandes navegações. Macau, que pertence à China, apesar de não ser um país, entrou na lista por ter o idioma português como oficial. Veja abaixo a lista:

Países com o português como língua oficial

Angola Brasil Cabo Verde Guiné-Bissau Guiné Equatorial Moçambique Portugal São Tomé e Príncipe Timor-Leste Macau*

*Macau é uma região autônoma da costa sul da China continental, e teve colonização portuguesa.